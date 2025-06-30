Минэкономики попросило Rīgas siltums пересмотреть повышение тарифов

Министерство экономики (МЭ) попросило АО "Rīgas siltums" пересмотреть запланированное повышение тарифа на теплоэнергию, заявил в понедельник в интервью передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), пишет ЛЕТА.

"Мы, как акционеры, попросили совет [«Rīgas siltums»] отозвать это повышение тарифа и пересмотреть его. На наш взгляд, не использованы все возможности, чтобы предложить жителям Риги существенно меньший тариф", — сказал Валайнис.

Он также отметил, что запланированное повышение тарифа для Риги является несоразмерно высоким.

"Мы ожидаем от правления и совета предприятия, что заявка на повышение тарифа будет отозвана и подготовлена новая, с учетом всех возможных вариантов, чтобы рост тарифа не был столь несоразмерным", — добавил министр.

По его словам, Рижская дума, которая также является акционером "Rīgas siltums", должна более активно участвовать в решении этого вопроса.

Ранее сообщалось, что "Rīgas siltums" подал в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) проект тарифа на теплоэнергию, предполагающий с 1 сентября 2025 года повышение тарифа на 21,5% — с 74,17 евро за мегаватт-час (MWh) без НДС до 90,15 евро за MWh.

Основной прирост тарифа связан с закупаемой теплоэнергией, цена на которую определяется тарифами "Latvenergo". Например, если летом 2024 года цена составляла 55 евро за MWh, то в июне 2025 года тарифы для ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 достигли 76,51 и 79,75 евро соответственно.

"Rīgas siltums" сам производит около 56% теплоэнергии, в основном из биомассы, цена на которую стабильна. Оставшаяся часть вырабатывается с использованием природного газа, стоимость которого выросла, но была закуплена по сравнительно выгодной цене — примерно на 13% выше, чем в предыдущем году.

С нового года предприятие начнет производство теплоэнергии с помощью нового электродного водонагревательного котла мощностью 49 МВт, что позволит заменить природный газ в периоды низких цен на электроэнергию.

Также напомнили, что ранее, когда цена на газ снижалась, формировалась переплата за теплоэнергию в размере 29 миллионов евро, которую "Rīgas siltums" вернул клиентам в предыдущий отопительный сезон, в том числе за счет компоненты, уменьшив тариф на 3,6 евро за MWh.

Финансовые показатели компании показывают, что за первое полугодие финансового года (с 1 октября 2024 по 31 марта 2025) оборот группы составил 189,28 млн евро (-12%), а прибыль выросла на 31,7%, достигнув 33,38 млн евро. У материнской компании оборот снизился на 21,8% — до 189,25 млн евро, а прибыль упала на 12% — до 22,465 млн евро.

АО "Rīgas siltums" — один из основных поставщиков теплоэнергии в Риге. В капитале предприятия 49% принадлежит Рижской думе, 48,99% — государству, 2% — ООО "Enerģijas risinājumi. RIX", и 0,005% — "Latvenergo".