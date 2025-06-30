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Сейшельские острова кроме райского отдыха стали еще и лидерами блокчейна 0 559

Бизнес
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Кроме релакса, можно и круто заработать.

Кроме релакса, можно и круто заработать.

Международные криптобиржи и блокчейн-проекты выбрали острова в качестве основной или резервной юрисдикции для работы.

Сейшельские Острова продолжают оставаться африканским лидером по привлечённому финансированию в блокчейн-технологии

Согласно новому отчёту African Blockchain Report 2024 от CV VC страна получила 31% (38 миллионов долларов) всего финансирования блокчейна в Африке. За Сейшелами следуют ЮАР с 18% (24 миллионов долларов), Нигерия с 15% (19 миллионов долларов) и Кения с 4% (5 миллионов долларов).

Сейшельские Острова неизменно доминируют в финансировании блокчейна в Африке с момента первого представления отчёта четыре года назад. При этом страна не входит в число ведущих африканских стран по принятию криптовалют.

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Дело в том, что многие международные криптобиржи и блокчейн-проекты выбрали Сейшелы в качестве основной или резервной юрисдикции для работы. Местные власти предоставляют возможность успешно вести международный бизнес благодаря отсутствию налога на прибыль, конфиденциальности и простой регистрации компаний. Законы Сейшел позволяют работать с глобальными клиентами без жёстких ограничений, как в США или ЕС.

Доминирование Сейшельских Островов со временем снижается. В 2022 году они получили 209 000 000 долларов, что составляло в тот год 43% всего африканского финансирования блокчейна.

Национальная валюта – сейшельская рупия, содержащая 100 центов. Не рекомендуется привозить с собой евро, поскольку на Сейшелах зачастую евро обменивают на сейшельские рупии по тому же курсу, что и доллар США. Поэтому лучше брать с собой наличные доллары. Но расплачиваться ими и обменивать по официальному курсу не выгодно, т.к. официальный курс слишком занижен. Менять на черном валютном рынке рискованно – могут обмануть. Лучше всего обратиться по поводу обмена валюты к сотрудникам местных турагентств, которые не обманут, т.к. дорожат своей репутацией. Они обычно предлагают курс обмена в 1,6 раз выше официального.

Блокчейн-технологии могут решить множество проблем в Африке, особенно в сферах финансов, здравоохранения, логистики и управления. В 2024 году было объявлено, что правительство Ганы станет первым в Африке, работающим на блокчейне.

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