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Власти Германии разрешили авиакомпании Lufthansa купить десятую часть airBaltic 0 1357

Бизнес
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Власти Германии разрешили авиакомпании Lufthansa купить десятую часть airBaltic

Несмотря на то, что немецкий регулятор выразил обеспокоенность по поводу влияния сделки на конкуренцию на ряде маршрутов между Германией и странами Балтии, сделка получила одобрение.

Причина – ее общая стоимость не превышает установленный порог в 20 миллионов евро.

Федеральное картельное управление предупреждает, что пассажиры могут столкнуться с ростом цен на билеты по направлениям в Ригу, Таллин и Вильнюс.

Регулятор отмечает, что на ряде маршрутов Lufthansa и airBaltic выступают как конкуренты, однако конкуренция на этих направлениях недостаточна для сдерживания цен.

В самой Lufthansa обещают, что airBaltic и после сделки останется полностью независимой компанией, продолжая функционировать и конкурировать автономно. Тем не менее, регулятор ожидает, что airBaltic будет учитывать интересы нового миноритарного акционера при принятии будущих решений.

В настоящее время Lufthansa Group арендует у airBaltic самолеты с экипажем. Ранее сообщалось, что в конце января 2025 года стороны достигли соглашения об инвестициях Lufthansa в размере 14 миллионов евро. В обмен на вложения Lufthansa получит конвертируемую акцию, которая обеспечит ей 10% участие в капитале.

На данный момент 97,97% акций airBaltic принадлежат государству Латвия, а 2,03% – компании Aircraft Leasing 1, которой владеет датский предприниматель Ларс Туссен.

По итогам первого квартала 2025 года группа airBaltic понесла убытки в размере 29,348 миллиона евро. В 2024 году группа airBaltic зафиксировала аудированные убытки в размере 118,159 миллиона евро.

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