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Кубинский блэкаут сорвал туристический сезон 0 785

Бизнес
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Нет у революции конца... уже 66 лет.

Нет у революции конца... уже 66 лет.

Прошлогодний показатель стал худшим за 17 лет, не считая пандемии COVID-19.

С января по май 2025 года Куба приняла 862 343 иностранных туриста, что на 27% меньше, чем за тот же период 2024 года, согласно данным Национального бюро статистики и информации (Onei).

Канада, основной рынок, сократила турпоток на 28,5% — с 541 851 до 387 404 человек. Туризм из России, наиболее быстрорастущий в прошлом году, упал на 45,5%, до 56 089 человек.

При таких показателях за первые пять месяцев года правительственная цель в 2,6 миллиона туристов в 2025 году кажется труднодостижимой.

Все страны из топа поставщиков туристов на Кубу (США, Германия, Франция, Мексика, Аргентина, Испания, Италия) показали снижение в годовом сравнении.

Слабость туристического сектора, годами бывшего двигателем экономики острова, связана с тяжёлым экономическим и энергетическим кризисом, сокращением авиамаршрутов и санкциями США.

Туризм критически важен для планов правительства, так как вносит значительный вклад в ВВП и приносит валюту, традиционно уступая только экспорту профессиональных услуг и денежным переводам.

В 2024 году Куба приняла 2,2 миллиона туристов, в 2023 — 2,4 миллиона, в 2022 — 1,6 миллиона. Прошлогодний показатель стал худшим за 17 лет, не считая пандемии COVID-19.

Эти цифры далеки от пиковых 4,6 миллиона в 2018 году и 4,2 миллиона в 2019 году, связанных с «оттепелью» в отношениях с США и снятием ограничений на поездки.

Сейчас туризм на Кубе контрастирует с другими карибскими направлениями, такими как Пунта-Кана (Доминиканская Республика) и Канкун (Мексика), которые после пандемии бьют рекорды по числу туристов.

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