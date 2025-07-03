Эстония пока не будет покупать долю участия в airBaltic

Министр инфраструктуры Эстонии Кульдар Лейс на пресс-конференции правительства в четверг заявил, что эстонское государство в настоящее время не будет покупать долю в латвийской государственной авиакомпании airBaltic, но не исключил, что государство может сделать это позже.

Лейс пояснил, что латвийское государство сделало Эстонии предложение о приобретении доли на тех же условиях, что и Литве и Lufthansa - доля до 10% за 14 миллионов евро, передала BNS пресс-служба правительства.

Согласно предложению латвийской стороны, долю участия можно было бы приобрести либо сразу, в течение июля, либо в конце этого года или в следующем году, в качестве стратегического инвестора в рамках первичного публичного размещения акций airBaltic (IPO).

«Но конкретной информации об этом возможном IPO нет, поэтому мы и сегодня не стали ничего решать по этому поводу, но просто для сведения, что есть два способа войти в airBaltic», - сказал министр.

"Поскольку ситуация в airBaltic такова, что там скоро будет назначено новое руководство, новая стратегия еще не утверждена, а экономическая ситуация существенно не улучшилась, мы решили сейчас не приобретать долю в airBaltic. В этом раунде, который происходит сейчас", - добавил Лейс.

В то же время Лейс подчеркнул, что airBaltic, доля рынка которой в Эстонии составляет 30%, является важным партнером для Эстонии и что, внося свой вклад в развитие Таллиннского аэропорта, государство также поддерживает авиакомпанию.