Кто-то еще отправляет письма? Почта вложила 1,4 млн евро в их сортировку

ГАО "Latvijas Pasts" инвестировало 1,4 млн евро в оборудование для обработки и сортировки писем, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Предприятие установило три автоматические линии для обработки и сортировки писем и три станции обработки почтовых отправлений. Также внедрена технология оптической идентификации письменных знаков, которая распознает рукописную информацию.

Как отмечает "Latvijas Pasts", новое оборудование обрабатывает и сортирует по регионам 600 писем в минуту, а с сентября 2025 года письма будут сортироваться также в соответствии с маршрутами почтальонов.

В настоящее время на предприятии автоматизировано до 95% процесса обработки писем. Ожидается, что инвестиции окупятся в течение двух лет.

В "Latvijas Pasts" работают 654 почтальона, а объем писем в 2024 году составил 12,2 млн.

Проект установки нового оборудования реализован в сотрудничестве с учреждением финансового развития "Altum" в рамках программы финансирования Европейского союза.