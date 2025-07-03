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Кто-то еще отправляет письма? Почта вложила 1,4 млн евро в их сортировку 0 364

Бизнес
Дата публикации: 03.07.2025
LETA
Кто-то еще отправляет письма? Почта вложила 1,4 млн евро в их сортировку
ФОТО: LETA

ГАО "Latvijas Pasts" инвестировало 1,4 млн евро в оборудование для обработки и сортировки писем, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Предприятие установило три автоматические линии для обработки и сортировки писем и три станции обработки почтовых отправлений. Также внедрена технология оптической идентификации письменных знаков, которая распознает рукописную информацию.

Как отмечает "Latvijas Pasts", новое оборудование обрабатывает и сортирует по регионам 600 писем в минуту, а с сентября 2025 года письма будут сортироваться также в соответствии с маршрутами почтальонов.

В настоящее время на предприятии автоматизировано до 95% процесса обработки писем. Ожидается, что инвестиции окупятся в течение двух лет.

В "Latvijas Pasts" работают 654 почтальона, а объем писем в 2024 году составил 12,2 млн.

Проект установки нового оборудования реализован в сотрудничестве с учреждением финансового развития "Altum" в рамках программы финансирования Европейского союза.

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