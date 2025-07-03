Baltijas balss logotype

Снимаете и вносите денежки в банкомат? А СГД все видит! 0 1266

Бизнес
Дата публикации: 03.07.2025
grani.lv
Снимаете и вносите денежки в банкомат? А СГД все видит!

Хотя в Латвии сделки с наличными не запрещены, банки теперь обязаны отчитываться перед налоговиками о каждом, кто вносит 750 евро в банкомат или снимает там наличными 1500 евро, пишет Grani.lv.

В этом году в Латвии вступили в силу поправки к закону «О налогах и сборах», которые в очередной раз ужесточили контроль над оборотом наличных денег у частных лиц.

Теперь банки должны отправлять в Службу госдоходов информацию обо всех, кто посмел положить наличными на свой счет 750 евро (и выше) или снять наличными со своего счета 1500 евро (и выше).

Нарушает ли человек при этом закон? Нет. Ведь сделки с наличностью не запрещены в нашей стране. Есть порог ограничения для них: не выше 7200 евро. А до этого — пожалуйста, плати купюрами, если так удобней.

Тогда почему о том, кто взял в банкомате 1500 евро или положил себе на счет через банкомат половину этой суммы, сразу летят доносы из банка в Финансовую разведку, а оттуда — налоговикам СГД? Потому что такой наши парламентарии приняли закон. Он вступил в силу не с начала года, но банкам придется подавать сведения начиная с 1 января: то есть закон будет действовать задним числом. В общем, все делается, чтобы обладатели наличных денег, даже ничего не нарушая, сегодня уже чувствовали себя едва ли не преступниками.

Под колпаком у Службы госдоходов, кроме того, окажутся также те, кто получает или, наоборот, посылает деньги в размере 1000 евро с помощью наличного перевода (например, через систему типа Western Union). Компании, которые выполняют такие переводы, теперь обязаны отчитываться перед СГД о таких клиентах.

Также снижен порог декларирования валютных операций — теперь сведения подаются уже с 1500 евро.

Кстати, если вы решите раздробить «преступную цифру» в полторы тысячи евро и снимете ее в банкомате не за один раз, а по частям, это все равно будет отмечено банком и отправлено «куда следует». Банки и платежные учреждения обязаны сообщать о подозрительном дроблении сумм.

Указано, что делается все это в рамках борьбы с теневой экономикой, которая в 2024 году составила 21,4% от валового внутреннего продукта. Крупнейшей составляющей ее признаны зарплаты «в конвертах» — 50% общего объема.

Читайте нас также:
#банки #деньги #сгд
0
0
0
8
0
8

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич
В отдельных районах Латвии все еще продолжается только первый покос кормовых трав
В отдельных районах Латвии все еще продолжается только первый покос кормовых трав
Президент обсудил с ЛКРД и ЛТПП сокращение бюрократии
Президент обсудил с ЛКРД и ЛТПП сокращение бюрократии
До принятия решения о покупке акций airBaltic Литва запросила дополнительную информацию
До принятия решения о покупке акций airBaltic Литва запросила дополнительную информацию 197
Выбор широкий, а вот с денюжкой трудновато. Иконка видео
Эксперты: российский бизнес не вытянет минималку в 350 евро через 5 лет 469
Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии к концу июня вырос
Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии к концу июня вырос 298
В Европе готовы заключить торговую сделку с США за неделю
В Европе готовы заключить торговую сделку с США за неделю 431

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 24
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 33
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 62
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 78
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск
Люблю!
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск 83
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич
Бизнес
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич 69
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 24
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 33
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 62

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео