Снимаете и вносите денежки в банкомат? А СГД все видит!

Хотя в Латвии сделки с наличными не запрещены, банки теперь обязаны отчитываться перед налоговиками о каждом, кто вносит 750 евро в банкомат или снимает там наличными 1500 евро, пишет Grani.lv.

В этом году в Латвии вступили в силу поправки к закону «О налогах и сборах», которые в очередной раз ужесточили контроль над оборотом наличных денег у частных лиц.

Теперь банки должны отправлять в Службу госдоходов информацию обо всех, кто посмел положить наличными на свой счет 750 евро (и выше) или снять наличными со своего счета 1500 евро (и выше).

Нарушает ли человек при этом закон? Нет. Ведь сделки с наличностью не запрещены в нашей стране. Есть порог ограничения для них: не выше 7200 евро. А до этого — пожалуйста, плати купюрами, если так удобней.

Тогда почему о том, кто взял в банкомате 1500 евро или положил себе на счет через банкомат половину этой суммы, сразу летят доносы из банка в Финансовую разведку, а оттуда — налоговикам СГД? Потому что такой наши парламентарии приняли закон. Он вступил в силу не с начала года, но банкам придется подавать сведения начиная с 1 января: то есть закон будет действовать задним числом. В общем, все делается, чтобы обладатели наличных денег, даже ничего не нарушая, сегодня уже чувствовали себя едва ли не преступниками.

Под колпаком у Службы госдоходов, кроме того, окажутся также те, кто получает или, наоборот, посылает деньги в размере 1000 евро с помощью наличного перевода (например, через систему типа Western Union). Компании, которые выполняют такие переводы, теперь обязаны отчитываться перед СГД о таких клиентах.

Также снижен порог декларирования валютных операций — теперь сведения подаются уже с 1500 евро.

Кстати, если вы решите раздробить «преступную цифру» в полторы тысячи евро и снимете ее в банкомате не за один раз, а по частям, это все равно будет отмечено банком и отправлено «куда следует». Банки и платежные учреждения обязаны сообщать о подозрительном дроблении сумм.

Указано, что делается все это в рамках борьбы с теневой экономикой, которая в 2024 году составила 21,4% от валового внутреннего продукта. Крупнейшей составляющей ее признаны зарплаты «в конвертах» — 50% общего объема.