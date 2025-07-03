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Зарплаты в airBaltic: сколько в прошлом году заработал директор по операционной деятельности 2 1448

Бизнес
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Зарплаты в airBaltic: сколько в прошлом году заработал директор по операционной деятельности
ФОТО: LETA

Директор по операционной деятельности латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" Паулс Цалитис, который в апреле этого года был назначен исполняющим обязанности исполнительного директора авиакомпании, в прошлом году заработал в компании 344 582 евро, что на 9,7% или 30 378 евро больше, чем в 2023 году, свидетельствует поданная им декларация должностного лица за 2024 год, пишет ЛЕТА.

Одновременно он задекларировал доход от хозяйственной деятельности — фермерского хозяйства "Jušķēni" Кауфмана в Елгавском крае — в размере 17 895 евро, а также полученные дивиденды в размере 101 евро.

Согласно декларации, в конце прошлого года в собственности Цалитиса по-прежнему находились два объекта недвижимости и постройка в Риге, земля и здания в Павилосте, а также земельный участок в волости Сакас. Кроме того, в совместной собственности у него были квартира, два земельных участка и постройка в Риге, а также земля в волости Вирцавас. Также в конце прошлого года он арендовал квартиру в Риге.

Как и годом ранее, в его собственности оставался легковой автомобиль "Audi E-Tron" 2022 года выпуска.

На конец 2024 года у Цалитиса было накоплено 28 852 евро безналичными и 10 900 евро наличными.

Также в его собственности находились доли капитала ООО "NINTA" на сумму 1400 евро. По информации "Firmas.lv", "NINTA" поровну принадлежит Цалитису и Лиге Эглите, которая, согласно декларации, является его супругой.

В декларации также указано, что в прошлом году Цалитис совершил две сделки на сумму, превышающую 20 минимальных месячных окладов, установленную Кабинетом министров, общая сумма которых составила 69 100 евро — из них 43 600 евро задекларированы как дарение, а 25 500 евро — как заем.

Цалитис также задекларировал, что владеет финансовыми инструментами на сумму 266 238 евро и 213 704 долларов США (примерно 205 702 евро) номинальной стоимости.

Выданные им займы, сумма которых превышает 20 минимальных месячных окладов, к концу прошлого года составляли в общей сложности 557 171 евро.

В 2023 году Цалитис в должности директора по операционной деятельности "airBaltic" заработал 314 204 евро.

Согласно информации на сайте "airBaltic", в 2020 году Цалитис стал членом правления компании. Срок его полномочий установлен до 31 декабря 2026 года.

В 2024 году консолидированная группа "airBaltic" понесла аудированные убытки в размере 118,159 миллиона евро, в отличие от прибыли годом ранее, однако оборот группы по сравнению с 2023 годом увеличился на 11,9%, достигнув 747,572 миллиона евро.

Как уже сообщалось, в понедельник, 30 июня, Федеральное картельное управление Германии одобрило сделку о приобретении "Lufthansa" 10% акций латвийской национальной авиакомпании "airBaltic".

Сделка может быть завершена в течение двух месяцев, сообщил агентству LETA председатель совета "airBaltic" Андрей Мартынов.

После первичного публичного размещения (IPO) доля участия "Lufthansa Group" будет определяться рыночной ценой акций. Сделка также предусматривает, что "Lufthansa Group" после возможного IPO будет владеть не менее чем 5% капитала "airBaltic".

Кроме того, 30 августа 2024 года правительство Латвии договорилось, что государству после IPO должно принадлежать не менее 25% плюс одна акция капитала компании.

В настоящее время Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций "airBaltic", а финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Тусену через "Aircraft Leasing 1" — 2,03%.

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#декларация #airbaltic
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Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    3-го июля

    Три года в убыточной компании и ты уже миллионер ...Такое возможно только в Латвии...👽

    28
    1
  • Е
    Ехидный
    3-го июля

    как чиновник при таких убытках компании может столько получать ??? может причина убытков в зарплате руководства ???

    31
    1

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