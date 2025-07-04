С чего бы это? В Риге начали расти цены на квартиры – и на советские, и на постсоветские

Согласно последним данным Центрального статистического управления Латвии, в первом квартале 2025 года цены на квартиры выросли на 5,8%.

В том числе цены новых квартир увеличились по сравнению с предыдущим годом на 6,6%, а квартир на вторичном рынке – на 5,5%, обнаружил экономист Рауль Эаметс.

За рост цен продавцы могут благодарить (а покупатели ругать) Европейский центральный банк, который уже восемь раз снижал процентную ставку по вкладам. Как следствие, ставка Euribor, к которой привязано большинство ипотечных кредитов уменьшилась примерно до 2 %. Столь существенное снижение ставок привело к активизации заимствования.

В свою очередь, когда деньги становятся доступнее, растет спрос и на рынке недвижимости. Высокий спрос, в свою очередь, начинает влиять на уровень цен, поэтому логично предположить, что рост цен на недвижимость вновь ускорится.

Тем не менее для восстановления рынка строительства нового жилья необходимо и общее улучшение экономической ситуации. К сожалению, прогнозы относительно общей экономической ситуации в Латвии остаются довольно пессимистичными, и чем новее прогноз, тем он, как правило, ниже, отмечает Рауль Эаметс.

Кроме того, необходимо учитывать и геополитические риски, которые также влияют на развитие экономики, и в настоящее время они достаточно высоки.

Тем не менее, несмотря на не самые оптимистичные прогнозы, активность на рынке постепенно восстанавливается.

В этой ситуации тем, кто хочет купить жилье следует поторопиться – пока цены не начали кусаться. В свою очередь, те кто подумывает о продажи надо бы придержать свои квадратные метры – уже скоро они заметно подорожают.

Как сообщал bb.lv, чтобы приобрести в Латвии жильё площадью 100 квадратных метров, необходимо проработать девять лет, откладывая всю заработанную сумму и полностью отказываясь от любых лишних расходов.