В Польше обнаружено одно из крупнейших в Европе месторождение нефти 2 973

Бизнес
Дата публикации: 22.07.2025
Euronews
В Польше обнаружено одно из крупнейших в Европе месторождение нефти

Компания Central European Petroleum (CEP) объявила об открытии крупнейшего в истории Польши нефтегазового месторождения в районе острова Волин в Балтийском море. Его запасы могут достигать 22 миллионов тонн нефти и 5 миллиардов кубометров газа.

"По оценкам, месторождение Wolin East содержит 22 миллиона тонн извлекаемых углеводородов в виде нефти и конденсата и 5 миллиардов кубометров газа в промышленных объемах", - говорится в релизе CEP.

"Согласно приведенной выше оценке, нефтегазовое месторождение Wolin East представляет собой крупнейшее месторождение традиционных углеводородов, открытое на сегодняшний день в Польше, и одно из крупнейших месторождений традиционной нефти, открытых в Европе за последнее десятилетие", - сообщила компания.

Скважина WE1 была пробурена с помощью буровой установки на глубине моря в 9,5 метров и достигла вертикальной глубины 2 715 метров.

"Это исторический момент как для Central European Petroleum, так и для польского энергетического сектора, и мы рассматриваем это открытие как основу для долгосрочной и ответственной разработки шельфовых ресурсов Польши, - отметил генеральный директор CEP Рольф Г. Скаар. - Wolin East - это больше, чем просто перспективное месторождение, это совместная возможность раскрыть весь геологический и энергетический потенциал Балтийского моря".

Сейчас компания приступает к поиску партнеров для начала добычи. По словам ее гендиректора, CEP рада сотрудничать как с польскими, так и международными компаниями, занимающимися разведкой и добычей.

Канадская энергетическая компания Central European Petroleum была создана для разведки нефти в Европейском союзе и первоначально сосредоточилась на Германии.

#польша #нефть #природный газ
Оставить комментарий

(2)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    22-го июля

    Сами врут и сами же в это верят))))))) Эта инфа, для бабушек на скамейках-КАК КЛАССНО МЫ СКОРО ЗАЖИВЁМ... А ВСЕ ЭТИ 70 ЛЕТ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СКРЫВАЛОСЬ)))))))))))))))))))/ИЛИ ВАМ ПАНЫ-БЕСПЛАТНО, ВСЁ ЭТО ДАДУТ)))))))))) НЕ ПО МИРОВЫМ ЦЕНАМ.... ОЧЕРЕДНАЯ АХИНЕЯ.... О ИСТОРИИ УСПЕХА..... ВЫ НА ДОЛГ СВОЙ ПОСМОТРИТЕ....)))))))ПИЗНЕСМЕНЫ)))))))))))//НА ЦЕНУ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, О КОТОРОМ ВЫ ВЕРЕЩАЛИ, ЧТО ОНО НЕ ПОДОРОЖАЕТ... СЛИШЬТЕ-ВЫ НЕ УСТАЛИ СВОЙ НАРОД ОБМАНЫВАТЬ...

    11
    4
  • NB
    Nose Bose
    22-го июля

    точно 22млн тонн? Это всего $10млрд... крупнейший:)

    14
    2

