Поляки удвоили разведанные запасы нефти 1 526

Бизнес
Дата публикации: 24.07.2025
Речь Посполитая гордо смотрит в энергетическое будущее.

Канадцы помогут такжке добыть 27 миллиардов кубометров газа.

На территории Польши у побережья Балтийского моря было открыто крупнейшее в стране месторождение нефти, сообщила компания Central European Petroleum (CEP), которая владеет концессией «Волин» на северо-западе Польши и выступает ее оператором.

Месторождение на скважине «Волин-Ист 1» (WE1) неподалеку от города Свиноуйсьце является крупнейшим из известных в Польше традиционных источников углеводородов, также оно входит в число самых значительных нефтяных месторождений, обнаруженных в Европе за последнее десятилетие, отмечается в пресс-релизе. По предварительной оценке CEP, в месторождении содержится 22 миллиона тонн извлекаемых запасов сырой нефти и конденсата, а также 5 миллиардов кубометров природного газа товарного качества.

Всего же на территории концессии, охватывающей 593 кв. км, согласно подсчетам, находится более 33 миллиона тонн нефти и конденсата, а также 27 миллиардов кубометров газа. По данным польского издания TVP, новое месторождение более чем вдвое увеличит текущие предполагаемые запасы нефти в Польше, которые в 2023 году оценивались примерно в 20,2 миллионов тонн.

По слова гендиректора CEP Рольфа Скаара, открытие новых залежей является «историческим моментом». «Наша цель — обеспечить быструю, технически эффективную реализацию проекта в соответствии со стратегическими интересами страны», — сказал он.

«Открытие месторождения углеводородов „Волин-Ист“ <…> может стать прорывом в истории разведки углеводородов в Польше, особенно в районах, которые еще недостаточно изучены», — заявил заместитель госсекретаря и главный геолог Польши Кшиштоф Галош. Он отметил, что ввод в месторождения в эксплуатацию будет способствовать укреплению энергетической безопасности страны и снижению ее зависимости от внешних поставщиков углеводородов.

Central European Petroleum Ltd. — это канадская компания, находящаяся под контролем норвежских инвесторов, которая изначально была создана для разведки углеводородов в Евросоюзе, особенно в Германии, отмечает Euronews.

(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    26-го июля

    Очередная лажа и ФЭЙК... ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ СДЕЛАНО, ДЛЯ ПРИКРЫТИЯ ЗАКУПОК РОССИЙСКОЙ НЕФТИ..... ОЧЕВИДНЫЙ ФАКТ.....

