Baltijas balss logotype

Цены растут: латвийцы осваивают рынок недвижимости Висагинаса 1 1089

Бизнес
Дата публикации: 25.07.2025
grani.lv
Цены растут: латвийцы осваивают рынок недвижимости Висагинаса

Цены на жильё в литовском Висагинасе за последние годы резко выросли — сейчас за квадратный метр просят в среднем 800 евро, тогда как в 2021 году цена составляла около 500 евро.

Об этом сообщает la.lv со ссылкой на мэра города Эрландаса Галагузаса. По его словам, ещё недавно за такую сумму можно было купить дом, требующий ремонта.

«Цены безумные», — признаётся жительница города Мария в интервью порталу Lrytas.

Сообщается, что экономика Литвы в целом растёт, появляется больше рабочих мест, и в Висагинасе уже работает новый инвестор. У тех, кто уже живёт здесь, дела идут неплохо — мэр считает, что это основные причины роста цен на жильё. Он также отмечает, что даже латвийцы, работающие в Висагинасе, всё чаще интересуются покупкой квартир у местных собственников.

«Наша цель — сделать город доступнее: для автомобилей, автобусов и поездов. Мы синхронизировали расписание поездов с общественным транспортом и сделали его бесплатным», — рассказывает мэр.

По его словам, в городе хорошо развита медицина, сфера услуг, а также культурная и неформальная образовательная жизнь: «Висагинас идеально подходит для молодых семей».

Город находится в 150 км от Вильнюса и в 50 - от Даугавпилса.

А что с ценами на жильё в Латвии? Как показывают данные компании Arco Real Estate, цены на серийные квартиры в пригородах Риги сопоставимы с литовскими. Например, в июне 2025 года в Огре средняя цена за квадрат достигла 874 евро (+0,3% за месяц, +3% с начала года). В Каугурb — 811 евро (+0,2% в июне), в Саласпилсе — 834 евро (+0,6%), а в Елгаве — 756 евро (+0,1%).

То есть литовский Висагинас постепенно становится конкурентом латвийским пригородам — и по цене, и по привлекательности для жизни.

Читайте нас также:
#литва #недвижимость
5
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го июля

    Висагинас городок, который был построен для строителей Игналинской атомной станции. Даже по нынешним меркам очень и очень приятный для проживания, много раз в нём бывал и работал. А работают там в основном латгальцы, они и жильё там покупают.

    1
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Семье с ребенком в Украине надо для нормальной жизни 1800-2000 евро в месяц
Семье с ребенком в Украине надо для нормальной жизни 1800-2000 евро в месяц Иконка видео
Недавно выявленный строительный картель только в Риге затронул закупки на 3 млн евро
Недавно выявленный строительный картель только в Риге затронул закупки на 3 млн евро
Латвийскую древесину продают по эксклюзивным договорам до 2096 года. Страна терпит убытки?
Латвийскую древесину продают по эксклюзивным договорам до 2096 года. Страна терпит убытки?
«Корзина с низкими ценами» пока не оправдала ожиданий — местных продуктов мало, снижение цен незначительное
«Корзина с низкими ценами» пока не оправдала ожиданий — местных продуктов мало, снижение цен незначительное
Стало известно, почему Рижский автовокзал остался без гостиницы
Стало известно, почему Рижский автовокзал остался без гостиницы 844
«Зелёное золото» Балтии: неосвоенные земли предлагают превратить в леса
«Зелёное золото» Балтии: неосвоенные земли предлагают превратить в леса 1 349
В тендере на 300 тысяч победила фирма без опыта и сотрудников
В тендере на 300 тысяч победила фирма без опыта и сотрудников 3 1137
Потребители тормозят развитие: население по-прежнему отказывается разогревать экономику Латвии Эксклюзив!
Потребители тормозят развитие: население по-прежнему отказывается разогревать экономику Латвии 2 1626

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 17
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 24
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 30
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 37
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 46
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 52
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 17
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 24
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 30

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео