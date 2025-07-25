Цены растут: латвийцы осваивают рынок недвижимости Висагинаса

Цены на жильё в литовском Висагинасе за последние годы резко выросли — сейчас за квадратный метр просят в среднем 800 евро, тогда как в 2021 году цена составляла около 500 евро.

Об этом сообщает la.lv со ссылкой на мэра города Эрландаса Галагузаса. По его словам, ещё недавно за такую сумму можно было купить дом, требующий ремонта.

«Цены безумные», — признаётся жительница города Мария в интервью порталу Lrytas.

Сообщается, что экономика Литвы в целом растёт, появляется больше рабочих мест, и в Висагинасе уже работает новый инвестор. У тех, кто уже живёт здесь, дела идут неплохо — мэр считает, что это основные причины роста цен на жильё. Он также отмечает, что даже латвийцы, работающие в Висагинасе, всё чаще интересуются покупкой квартир у местных собственников.

«Наша цель — сделать город доступнее: для автомобилей, автобусов и поездов. Мы синхронизировали расписание поездов с общественным транспортом и сделали его бесплатным», — рассказывает мэр.

По его словам, в городе хорошо развита медицина, сфера услуг, а также культурная и неформальная образовательная жизнь: «Висагинас идеально подходит для молодых семей».

Город находится в 150 км от Вильнюса и в 50 - от Даугавпилса.

А что с ценами на жильё в Латвии? Как показывают данные компании Arco Real Estate, цены на серийные квартиры в пригородах Риги сопоставимы с литовскими. Например, в июне 2025 года в Огре средняя цена за квадрат достигла 874 евро (+0,3% за месяц, +3% с начала года). В Каугурb — 811 евро (+0,2% в июне), в Саласпилсе — 834 евро (+0,6%), а в Елгаве — 756 евро (+0,1%).

То есть литовский Висагинас постепенно становится конкурентом латвийским пригородам — и по цене, и по привлекательности для жизни.