Несмотря на то, что количество иностранных туристов в Латвии растет, объемы туризма все еще не достигли уровня до пандемии, пишет Dienas Bizness.

По данным Центрального статистического управления, за первые пять месяцев 2025 года Латвию посетили 533 880 иностранных гостей - на 12,9% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Увеличилось не только число туристов, но и продолжительность их пребывания в стране и расходы. Согласно данным Банка Латвии, за первые пять месяцев года иностранные туристы потратили в Латвии на 20% больше, чем годом ранее.

Латвийская ассоциация турагентов и операторов считает, что количество туристов в стране могло бы быть больше, и достичь этого можно, не перегружая существующую инфраструктуру и не провоцируя необоснованный рост цен из-за несоответствия спроса и предложения. Статистика действительно показывает рост туристического потока, однако, как отмечает председатель правления ассоциации Эрик Лингеберзиньш, не стоит забывать, что из-за геополитической ситуации спад въездного туризма в Латвии оказался ощутимее, чем в других европейских странах.

"Хотя в настоящее время наблюдается рост выше среднего по Европе, преодолеть спад, от которого мы пытаемся оправиться, не так просто. После закрытия российского рынка в Латвии была реализована политика диверсификации туризма, однако освоение новых рынков требует значительных инвестиций - и для укрепления имиджа страны, и для целенаправленных маркетинговых мероприятий. К сожалению, риторика о мерах экономии, в том числе за счет инвестиций, которые в долгосрочной перспективе формируют экономическую отдачу, вызывает обеспокоенность по поводу будущего развития отрасли", - отмечает Лингеберзиньш, выражая надежду, что в августе и сентябре прирост числа туристов будет более ощутимым.

Руководитель "Baltic Travel Group" Владислав Корягин оценивает сезон 2025 года как достаточно успешный. "После нескольких непростых лет туристическая отрасль постепенно восстанавливается. Ее оздоровлению способствуют и возвращение международных мероприятий, и растущее желание людей вновь путешествовать. В то же время следует отметить, что отрасль еще не полностью оправилась от последствий пандемии "Covid-19" и геополитических событий. Война в Украине до сих пор заставляет многих путешественников из западных стран с осторожностью относиться к поездкам в Балтийский регион. Тем не менее с каждым сезоном наблюдается все более устойчивое восстановление. Возобновление туристических потоков ощущают не только отели и рестораны, но и организаторы экскурсий и мероприятий, и этот рост, безусловно, является позитивным сигналом", - подчеркивает Корягин.