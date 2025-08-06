Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении таможенных пошлин на товары из десятков стран. Мера вступит в силу завтра, 7 августа. Указ затрагивает 68 государств, в т. ч. Европейский союз, включающий 27 стран.

Многие страны в последние недели поспешили заключить торговые соглашения с администрацией Трампа до крайнего срока 1 августа, чтобы избежать применения высоких тарифов.

На данный момент Вашингтон сообщил о заключении таких договорённостей с Великобританией, Вьетнамом, Японией, Индонезией, Филиппинами, Южной Кореей и ЕС. Детали соглашений пока не разглашаются.

С одной стороны, это серьёзный удар по экспорту и экономикам стран, но, с другой — может привести к снижению цен для европейских потребителей, пишет немецкое издание Bild. Эксперты указывают: товары, ранее ориентированные на рынок США, теперь могут поступать в Европу — и по сниженным ценам.

Вот что может подешеветь:

Одежда

Из-за тарифов Трампа текстиль и обувь из Юго-Восточной Азии (Вьетнама, Бангладеш, Китая) могут быть переориентированы на Европу. «Скоро мы будем получать их почти даром», — считает профессор экономики и эксперт по торговле Геррит Хайнеманн.

Электроника

Ноутбуки, смартфоны и бытовая техника из Китая и Южной Кореи — например, брендов Xiaomi, Lenovo, Hisense — уже ищут новые рынки сбыта. Европу, возможно, ожидает волна привлекательных предложений.

Игрушки

Снижение спроса в США может привести к избытку пластиковых игрушек, фигурок и даже игровых консолей из Китая на европейском рынке. Ожидается, что подешевеют даже Xbox и PlayStation.

Вино и фрукты

Тарифы Трампа особенно сильно ударят по Южной Африке, а это значит, что в Европе может появиться больше цитрусовых, сухофруктов и вин — по очень выгодным ценам. Даже качественные вина по 3-5 евро за бутылку могут стать обыденностью.

Кофе

Трамп планирует ввести пошлину в 50% на бразильский кофе. «Это может сдержать недавний рост цен», — считает эксперт по торговле Самина Султана.

Автомобили и запчасти

Производители из Японии, Китая, Мексики и Южной Кореи могут переориентировать экспорт автомобилей в Европу. Это снизит цены как на новые, так и на подержанные машины, а также на лизинг.

Древесина и упаковка

Тарифы затронули и Канаду — крупнейшего в мире экспортёра древесины (ставка — 35%). А древесина — ключевой ресурс в строительстве, мебельной, бумажной и упаковочной промышленности.

«Если Канада начнёт ориентироваться на другие рынки, цены на древесину могут упасть. Это приведёт к удешевлению строительства, мебели, бумаги, упаковки…» , — говорит Самина Султана.

Но есть и обратная сторона

Эксперты предупреждают, что наплыв дешёвого импорта может вызвать кризис в европейской промышленности.

«Да, цены в магазинах действительно могут упасть. Но это создаст огромное давление на европейских производителей. Конкуренция с дешёвым импортом способна вызвать волну банкротств», — считает профессор Хайнеманн.