До 2020 года в Латвию поступало значительно больше наличных денег, чем в Эстонию и Литву, и, в отличие от этих стран, большая часть ввезённой наличности осталась в самой Латвии, говорится в стратегической оценке Финансовой разведывательной службы (ФРС) под названием «Оборот легальной и нелегальной наличности в странах Балтии», сообщает LETA.

В оценке рассматривается оборот как легальной, так и нелегальной наличности между Эстонией, Латвией и Литвой за период с 2019 по 2022 год.

Теневая экономика в странах Балтии составляет от 19% до 33% ВВП. Хотя объёмы теневой экономики в этих странах различаются, существует общее согласие в том, что её доля в исследуемый период лишь увеличивалась. Наличные деньги в значительной мере способствуют существованию теневой экономики, которая, в свою очередь, поддерживает оборот наличности.

В отчёте делается несколько основных выводов. Во-первых, наличность остаётся важным элементом преступной деятельности, а спрос на неё в странах Балтии остаётся высоким. Во-вторых, тенденции обращения наличности в каждой стране заметно различаются — направления её притока и оттока не совпадают, а тесной взаимосвязи между странами не наблюдается. В-третьих, хотя внутренние потоки наличности не объясняют полностью её присутствие в экономике, в ряде случаев (например, в схемах отмывания преступных доходов) используется различие в правовом регулировании трёх стран. Это особенно заметно в деятельности теневой экономики. В-четвёртых, страны Балтии подвержены риску того, что преступники будут использовать различия в законодательстве для обхода правил.

Анализ подтверждает, что, несмотря на снижение использования наличности, она по-прежнему связана с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения. По данным центральных банков, до 2020 года в Латвию поступало значительно больше наличных, чем в Эстонию или Литву.

Баланс эмиссии наличности Банка Латвии не был пропорционален показателям соседних стран. Общая эмиссия свидетельствует о регулярных притоках наличности из-за рубежа до начала 2020 года. В отчёте указано, что баланс Банка Латвии на конец третьего квартала 2022 года мог составлять от 4,2 до 5,1 миллиарда евро. Часть этой разницы, возникшей с 2014 года по начало 2020-го, можно объяснить легальными факторами — программой вида на жительство в обмен на инвестиции, накоплением евро перед вступлением в еврозону или иными причинами.

Однако нетипичный объём в размере около четырёх миллиардов евро за этот период (несколько сотен миллионов в год) указывает на обратное. Исторически часть этих средств могла быть связана с незаконными схемами латвийской теневой экономики или размещением средств, полученных в результате преступлений за рубежом. В годы пандемии COVID-19 баланс эмиссии увеличился с –285 миллионов евро в первом квартале 2020 года до +187 миллионов во втором квартале 2022 года, что усиливает гипотезу о связи отрицательного баланса с притоком наличности из-за границы. Тем не менее, даже тогда баланс оставался несопоставимым с аналогичными показателями других стран Балтии.

Балтийские страны редко являются источником или конечным пунктом транспортируемой наличности. До ограничений, вызванных COVID-19, значительная часть ввезённой в Эстонию и Латвию наличности поступала из России. Согласно данным по декларациям, в Латвии, в отличие от Эстонии и Литвы, значительную часть ввезённой наличности оставляли внутри страны.

Потоки наличности резко сократились после начала пандемии и вторжения России в Украину в 2022 году. Основными источниками наличности для Литвы остаются Казахстан и Беларусь, а главной страной назначения всё чаще становится Великобритания — это касается Литвы, Эстонии и в последнее время Латвии, что указывает на использование стран Балтии как транзитных пунктов.

Потоки наличности с третьими странами отличаются в каждой из стран Балтии. В Эстонии с 2018 по 2022 год поступило около 110 млн евро, отток составил 141 млн. В Латвии — 165 млн поступило, 268 млн ушло. В Литве — 220 млн поступило, а 1,6 млрд евро ушло за пределы страны.

Соотношение между юридическими и физическими лицами также менялось. В 2019–2020 годах среди юридических лиц в Латвии доминировало небольшое число банков и обменных пунктов, деятельность которых была связана с Швейцарией, Грузией, Россией и Беларусью. Большая часть средств затем переводилась в банки России, меньшая — в Швейцарию для обмена на другие валюты.

В 2022 году многие банки прекратили свою деятельность в России и Беларуси, что в шесть раз сократило потоки наличности в эти страны и из них. Однако средства начали поступать в банки Великобритании, Армении и Швейцарии.

Рост оттока наличности из Латвии в третьи страны по сравнению с притоком указывает на изменение роли Латвии как регионального финансового центра. Однако данные о декларациях дают искажённую картину, так как не включают обращения с другими странами ЕС, которые также могут быть транзитными.

У стран Балтии мало общих пунктов происхождения и назначения наличности. В 2019–2020 годах в Латвии суммы задекларированной наличности из России были выше, чем в Эстонии, но с началом пандемии они выровнялись.

Основными странами происхождения наличности в Латвии были Россия и Швейцария. Доля России особенно велика в первом квартале 2019 года (35,1 млн евро — более половины всей суммы). Со временем доля России снизилась в пользу Грузии и Швейцарии, представленной в основном через сделки финансовых учреждений.

Влияние пандемии COVID-19 отчётливо видно в данных о задекларированной наличности — в 2020 году суммы упали во всех трёх странах как по ввезённой, так и по вывезенной наличности. Наибольшее сокращение наблюдалось в Латвии (ввезённая — в 6,1 раза, вывезенная — в 3,3 раза), а также в Эстонии (ввезённая — в 5,8 раза, вывезенная — в 3,4 раза).

С 2022 года резко увеличился объём наличности из Украины во всех трёх странах, особенно в связи с потоком беженцев, перевозящих средства на проживание. Также выросло число так называемых «денежных мулов» и объёмы контрабанды наличности.

Преступники всё чаще используют потоки беженцев и денежных мулов, чтобы провозить наличность, распределяя суммы между несколькими лицами, в том числе детьми, чтобы не превышать лимит для обязательной декларации. Латвийские учреждения отмечают, что такие мулы затем передают деньги местным преступным группам или зачисляют их на свои счета, после чего переводят другим лицам — напрямую или под видом оплаты за фиктивные услуги.

Также увеличилось число случаев контрабанды наличности по суше, особенно с использованием грузовиков, в которых деньги прячутся в тайниках. И наличных мулов, и контрабанду трудно отследить из-за ослабленного контроля на внутренних границах ЕС. Хотя конфискации и изъятия участились, прекращение сотрудничества с учреждениями России и Беларуси резко снизило объёмы обмена информацией, что мешает расследованию преступлений и деятельности организованных преступных групп.