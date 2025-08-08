Попытка российских властей договориться с Эфиопией об аренде гражданских самолетов, чтобы пополнить постепенно выходящий из строя флот отечественных перевозчиков, закончилась провалом.

Как сообщает Addis Insight, Управление гражданской авиации Эфиопии (Ethiopian Civil Aviation Authority (ECAA) ответило отказом российской делегации, которая летала в Аббис-Абебу на переговоры в конце июля.

Чиновники ECAA сообщили, что у нет полномочий давать распоряжения национальному перевозчику Ethiopian Airlines о лизинге самолетов.

Генеральный директор Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев заявил, что компания никаких предметных переговоров с Россией о возможной аренде лайнеров не вела, и соглашения такого достигнуто не было.

«Россия находится под санкциями США, а Ethiopian Airlines имеет сильные операционные и коммерческие связи с Соединенными Штатами. Мы работаем в соответствии с международным регулированием и законодательством США и не готовы брать на себя риски нарушения этих законов», — сказал Тасев. Он также добавил, что Ethiopian Airlines сама ищет дополнительные самолеты, чтобы удовлетворить растущий спрос на пассажирские и грузовые авиаперевозки.

По данным Ch-aviation, переговоры с Эфиопией о возможном «мокром лизинге самолетов» — то есть аренде с экипажами для внутрироссийских перевозок — проводил торговый представитель РФ в Эфиопии Ярослав Тарасюк. В прошлом году с аналогичными просьбами российские чиновники обращались к властям Казахстана, Кыргызстана, Кувейта и Катара. Однако о конкретных договоренностях ничего не сообщалось.

Новые лайнеры остро необходимы российским компаниям, которые после начала войны лишились возможности не только закупать, но ремонтировать Boeing и Airbus, которые обеспечивали две трети флота отечественной гражданской авиации и 90% перевозок пассажиров.

Без оригинальных запчастей и техобслуживания перевозчики столкнулись с чередой аварий: только за прошлый, 2024 год «Новая газета.Европа» зафиксировала 208 авиаинцидентов — на четверть больше, чем в 2023-м. При этом практически каждый второй — 90 случаев — был связан с отказом двигателей или поломками шасси.

Вскоре после начала войны и введения санкций российские власти анонсировали амбициозную программу возрождения отечественного авиапрома: планировалось, что выпуск гражданских самолетов в стране буквально за несколько лет выйдет на уровни Советского союза, а всего к 2030 году компании получат больше тысячи отечественных машин.

Согласно плану, еще в 2023 году российские перевозчики должны были получить два импортозамещенных Sukhoi Superjet и три лайнера Ту-214, а в 2024-м — 20 машин первого типа, семь — второго, а вдобавок 6 региональных лайнеров MC-21 и два турбовинтовых Ил-114-300. К 2026 году объемы выпуска гражданских лайнеров в стране должны были достичь 120 единиц в год, а 2028-му — превысить 200 в год. В реальности за три года войны со стапелей авиазаводов сошло всего пять самолетов — три Ту-214 и два Ил-96-300, писал «Коммерсант».

В начале 2025 года правительство приняло решение сократить в 1,5 раза план по выпуску самолетов.

