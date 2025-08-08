Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Газ уходит с кухни: почему новые дома переходят на электричество 2 1879

Бизнес
Дата публикации: 08.08.2025
LETA
Изображение к статье: Газ уходит с кухни: почему новые дома переходят на электричество

Готовка на газовых плитах постепенно уходит в прошлое, однако инфраструктура в старых жилых домах ограничивает выбор, пишет Latvijas Avīze.

В новых многоквартирных домах в последние годы все реже подключается газ - люди предпочитают современные индукционные плиты, так как они удобнее, энергоэффективнее и безопаснее для здоровья.

Иная ситуация в старых типовых многоквартирных домах, где часто отсутствует соответствующая инфраструктура для подключения индукционной плиты к электросети.

По статистике комиссии по вопросам теплоснабжения Рижского самоуправления, которая рассматривает заявки на подключение источников теплоснабжения, в новых объектах заметно выросло количество безэмиссионных источников тепла, в основном за счет природного газа. Если еще в 2014 году было подано 67% заявок на использование газа, то в 2024 году этот показатель сократился вдвое - до 33%. В то же время за десять лет доля тепловых насосов и электрических обогревателей выросла с 8% до 52%.

В статистику включены случаи, когда объекты не подключаются к централизованной системе теплоснабжения, что является стандартным решением для новых многоквартирных домов в столице, однако эти данные ясно демонстрируют значительное снижение популярности газа.

×
Читайте нас также:
#газ
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
3
6
1
1
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео