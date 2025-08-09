Латвийские таксисты призывают пересмотреть условия для украинцев: "Пора задуматься о коренных жителях - их права нарушаются"

Сфера пассажирских перевозок в Латвии сталкивается с серьезным вызовом. Лицензированные коммерческие перевозчики предупреждают, что изначально доброжелательные послабления для украинских беженцев сегодня открывают путь развитию теневого сектора, мошенничеству и нарушают принципы честной конкуренции.

Ассоциация лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков отмечает, что введенные льготы создают неравные условия, сообщают «360 Ziņas». Председатель правления ассоциации Элла Петрова подчеркивает: «Прошло уже три года, и нам пора задуматься о коренных жителях, которые живут здесь, платят налоги, растят детей и семьи. Их права уже нарушаются».

С ней согласен и президент Организации работодателей латвийской отрасли легковых такси Алексей Игнатьев: «Мы всегда выступали за честную игру и прозрачные правила ведения бизнеса. У всех должны быть равные условия — сейчас этого нет».

Поднимается и вопрос безопасности пассажиров. По словам Петровой, у украинских водителей зачастую требуют только копии документов, а не оригиналы: «Во-первых, на свободном рынке можно купить водительские права и удостоверения личности за 800–1500 евро. Во-вторых, если просят лишь копию, документ можно подделать, заменив данные».

Проверка подлинности копий, по ее словам, не проводится, что подтвердили и представители Министерства сообщений на одном из заседаний. Дополнительную обеспокоенность вызывает и отсутствие требований к знанию государственного языка. В отличие от латвийских водителей, от украинцев этого не требуют. Игнатьев приводит пример: «Несколько лет назад работу потеряли более 800 латвийцев, потому что не смогли сдать экзамен по латышскому языку».

Кроме того, от водителей не требуют подтверждения отсутствия запрета на управление транспортом. На сайте Автотранспортной дирекции отмечается: существует вероятность, что у украинского гражданина вообще нет водительских прав, но он все равно работает в этой сфере — ведь подтверждение подлинности прав не требуется.

Хотя ассоциация выражает сочувствие беженцам, она призывает государственные учреждения принять меры и установить единые требования для всех участников отрасли. Среди конкретных предложений:

восстановление обязательной пластиковой карточки водителя такси с фотографией, введение одинаковых требований по знанию латышского языка, усиление проверки подлинности документов.