Специализирующаяся на премиальной и инвестиционной недвижимости компания «VIP Real», провела закрытый вечер, посвящённый официальной презентации своего офиса в Дубае для клиентов в Латвии.

Фактически офис и официальная компания «AG VIP Real Estate» в Дубае начал работу два года назад, однако именно сейчас владельцы компании — Лара Батова и Александр Цыкунов — решили провести масштабную встречу для постоянных клиентов и партнёров, чтобы поделиться итогами работы, опытом и планами развития.

На мероприятии, собравшем более 100 гостей, в тёплой и приватной атмосфере была представлена эксклюзивная видеопрограмма:

– визит команды из Латвии в Дубай для изучения рынка, законодательства и особенностей работы в регионе;

– кадры с масштабных лончей для брокеров, включая выступление Дженнифер Лопес;

– демонстрация старта продаж знаковых проектов;

– примеры неудачных сделок и рекомендации по их предотвращению.

Особое место в программе заняла презентация одного из ведущих девелоперов Дубая — Sobha, чьё имя является синонимом качества и масштабности. Официальный представитель компании специально прилетел на вечер, чтобы представить проекты.

Вечер завершился розыгрышем подарков: картины латвийской художницы, 0,5 кг чёрной икры и бутылки шампанского.

«Для нас это был не просто деловой вечер, а возможность в тёплой и неформальной обстановке рассказать о том, что мы делаем в Дубае, показать рынок изнутри и укрепить личные связи с нашими клиентами. Наш принцип неизменен: “Люди и отношения превыше всего”», — отметила Лара Батова.