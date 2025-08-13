Общие цифры. И Эстония, и Латвия экспортируют в Россию товары на сумму около миллиарда евро в год, а Литва — на треть меньше. Объемы ежегодно падают, но, конечно, часть потоков просто перенаправляется через Казахстан, например, чтобы обойти санкции. И здесь будет интересная вещь. Почти половина нашего экспорта составляет алкоголь. По официальной статистике, мы являемся крупнейшим поставщиком виски в Россию, наша доля рынка составляет 60-75%. Фактически Латвия в одиночку снабжает Россию виски. На бумаге мы супер-мега-мега-страна, которая поит всю Россию.

Но, постойте. Как же так, у нас же «только бальзамчик»? Как бы не так. Jim Beam, Johnnie Walker, Jack Daniels, Jameson, McCallan, ну и все остальные — Absolut vodka, prosecco, Beefeater джин, французские, испанские, чилийские вина.

Исключение составляют только бутылки стоимостью свыше 300 евро — они санкционированы как предметы роскоши. Вся палитра.

Почему так? Потому что Латвия — очень удобный логистический узел, таким он всегда был. И еще одно. Эти бренды не хотят портить свою репутацию, но деньги нужны всем. Это важнее, чем размахивать флагами. Что делать? Ну, тогда будем обманывать сами. Укажем, что экспортируем в Латвию, в документах все будет красиво. Но на самом деле алкоголь идет транзитом в Россию.

Кто все это делает? Выделяется одна конкретная логистическая компания, принадлежащая эстонцам Wellman Logistics, которая работает в Латвии. Ее изучали всевозможные инстанции. Но они не единственные. У них всего 10-25% рынка логистики. Что делать? Махать флагами, запрещать, или все-таки позволить этим логистическим деньгам подпитывать нашу экономику? Вот в чем вопрос.