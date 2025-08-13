Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия - мега-супер экспортер виски и бренди в Россию! 2 1347

Бизнес
Дата публикации: 13.08.2025
pietiek.com
Изображение к статье: Латвия - мега-супер экспортер виски и бренди в Россию!

Так утверждает Гунтарс Витолс на портале Pietiek.com. И продолжает:

Общие цифры. И Эстония, и Латвия экспортируют в Россию товары на сумму около миллиарда евро в год, а Литва — на треть меньше. Объемы ежегодно падают, но, конечно, часть потоков просто перенаправляется через Казахстан, например, чтобы обойти санкции. И здесь будет интересная вещь. Почти половина нашего экспорта составляет алкоголь. По официальной статистике, мы являемся крупнейшим поставщиком виски в Россию, наша доля рынка составляет 60-75%. Фактически Латвия в одиночку снабжает Россию виски. На бумаге мы супер-мега-мега-страна, которая поит всю Россию.

Но, постойте. Как же так, у нас же «только бальзамчик»? Как бы не так. Jim Beam, Johnnie Walker, Jack Daniels, Jameson, McCallan, ну и все остальные — Absolut vodka, prosecco, Beefeater джин, французские, испанские, чилийские вина.

Исключение составляют только бутылки стоимостью свыше 300 евро — они санкционированы как предметы роскоши. Вся палитра.

Почему так? Потому что Латвия — очень удобный логистический узел, таким он всегда был. И еще одно. Эти бренды не хотят портить свою репутацию, но деньги нужны всем. Это важнее, чем размахивать флагами. Что делать? Ну, тогда будем обманывать сами. Укажем, что экспортируем в Латвию, в документах все будет красиво. Но на самом деле алкоголь идет транзитом в Россию.

Кто все это делает? Выделяется одна конкретная логистическая компания, принадлежащая эстонцам Wellman Logistics, которая работает в Латвии. Ее изучали всевозможные инстанции. Но они не единственные. У них всего 10-25% рынка логистики. Что делать? Махать флагами, запрещать, или все-таки позволить этим логистическим деньгам подпитывать нашу экономику? Вот в чем вопрос.

×
Читайте нас также:
#алкоголь #санкции #экспорт
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
13
1
2
0
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео