Катастрофа на полях: дожди грозят фермерам сотнями миллионов убытков

Неблагоприятные погодные условия в этом году не только уменьшили объем и ухудшили качество урожая, но и вызвали опасения относительно способности фермеров выполнить обязательства, а также подняли вопрос о состоянии мелиорационных систем, пишет Dienas Bizness.

Неблагоприятная погода заставит меняться

Такие выводы прозвучали после встречи президента Эдгара Ринкевича с руководителями фермерских организаций - Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов, "Крестьянского Сейма" и др.

Председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис отметил, что ситуация у фермеров сложная и не исключено прекращение деятельности отдельных хозяйств, однако в то же время у них есть возможность воспользоваться инструментами поддержки "Altum".

"Это стереотип, что фермеры постоянно просят деньги из госбюджета - в последний раз помощь государства была предоставлена в 2017 году. По мнению фермеров, обращаться следует в Еврокомиссию, чтобы использовать средства кризисного фонда, и Министерство земледелия это уже сделало", - отметил Гутманис.

Он также подчеркнул, что не все фермеры пользуются страхованием и там, где хозяйства заботились о мелиорационных системах, ущерб от дождей оказался меньше.

"Дожди еще не закончились, а, по оценкам Службы поддержки села на 30 июля, убытки фермеров уже составляют около 92 млн евро. Реальный объем убытков мы сможем подсчитать лишь к середине октября, после уборки урожая и завершения сева озимых. Они, скорее всего, будут исчисляться сотнями миллионов евро", - охарактеризовала ситуацию заместитель председателя правления "Крестьянского Сейма" Майра Дзелзкалея-Бурмистре.

Уборка урожая еще не завершена: в Курземе и Земгале убрано около 30% полей, а в остальной части Латвии - менее 20%.

"Качество урожая низкое: рапс, а местами также пшеница и рожь проросли. В основном собранное зерно пригодно только для кормов. К сожалению, биржевые цены тоже неблагоприятны - они упали до одного из самых низких уровней за последние годы, что еще больше осложняет ситуацию для многих фермеров", - сказала Дзелзкалея-Бурмистре.

Теоретически в ближайшее время должен завершиться сев рапса, но во многих регионах он еще даже не начинался. По словам зампредседателя "Крестьянского Сейма", обнадеживающих новостей нет и из других секторов сельского хозяйства.