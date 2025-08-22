Балтийский аутсайдер: Латвия все больше отстает от своих соседей

Если еще относительно недавно мы обсуждали, через сколько лет — 10, 15, 20 — мы догоним по уровню жизни, по экономическим показателям Скандинавию, то теперь мы уже мечтаем хотя бы догнать наших балтийских соседей.

Особенно обидно отставание от Литвы, которая обогнала Эстонию, а от нашей страны оторвалась по экономическому развитию на годы!

Уже никого не догнать?

Почти нет таких показателей, где бы Латвия опережала своих балтийских соседей — мы всюду позади, всюду безнадежно плетемся в конце… Судите сами.

Итак, по ВВП на одного жителя в процентах к среднему уровню по паритету покупательской способности в 2024 году, если взять средний уровень в ЕС за 100%, то самый высокий показатель у Люксембурга — 241%, затем идет Ирландия — 211%. Литва по этому показателю обогнала Португалию и ее показатель 87%. У Эстонии — 79%, а Латвия занимает третье место с конца — 71%. Хуже только у Греции и Болгарии.

По прямым иностранным инвестициям Латвия также отстает от Эстонии — 26,3 и 35,7 млн соответственно. Литва же привлекла 38,2 млн.

На обе ноги хромает в Латвии и производительность труда. Добавленная стоимость на одного работающего в Латвии по отношению к количеству всех работающих составляет 44,7 тысячи, в Литве — 51,9 тысячи, а в Эстонии — 57,2 тысячи. Средний же показатель в Евросоюзе составляет 81,8 тысячи. Для сравнения: в Германии этот показатель — 93,4 тысячи.

Если еще в 2012–2014–м годах Рижский порт бил все рекорды по объему перевалки грузов, опережая Клайпеду, то сейчас все латвийские порты вместе взятые перегружают меньше, чем один порт Клайпеды. Так, Рижский порт перегрузил в минувшем году 18,1 млн тонн, а Клайпедский — 35,2 млн тонн. Как говорится, почувствуйте разницу!

В прошлом году Рига впервые за всю историю потеряла статус самой многонаселенной столицы в Балтии: ее опередил Вильнюс, в котором проживает 607,4 тысячи человек. В Риге официально проживает 605, 3 тысячи человек.

Опередили по долгам

Зато Латвия опережает Литву и Эстонию там, где, наоборот, можно было бы и постараться… "отстать во время забега" — по размеру госдолга. В Латвии госдолг достиг 48% от ВВП и скоро приблизится к 49%, в Литве же размер госдолга составляет 38,2% от ВВП, а в Эстонии — 23,6% от ВВП.

Рост госдолга привел, разумеется, и к удорожанию обслуживания долга: если в 2018–м году в качестве процентов по займам было заплачено латвийским государством 208 миллионов евро, в 2023–м, то есть спустя 5 лет, наша страна заплатила по займам 187 миллионов, а уже в прошлом году… 322 миллиона, то есть платежи по процентам выросли более чем в полтора раза! А только за первые 7 месяцев этого года в виде процентов по кредитам государство выплатило 325 миллионов евро. Нетрудно подсчитать, что такими темпами за год будет выплачено только в виде процентов более полумиллиарда евро! В 2026–м году обслуживание долга нам обойдется уже в 600 миллионов.

Опережаем мы наших соседей и по еще одному негативному показателю — по бюджетным расходам. В Латвии они составляют 45,7% от ВВП, в Эстонии — 44%, а в Литве — всего 39,5%.

Примечательно: экономические показатели у нас ниже, чем у Литвы и Эстонии, однако количество чиновников на 1000 жителей у нас больше не только, чем в Эстонии и Литве, но и чем в целом по ЕС!

Первое место в ЕС — правда, с конца — Латвия занимает и по рождаемости. Наша страна в минувшем году заняла и первое место по… уменьшению населения! Казалось бы, в такой ситуации, когда демографический кризис принимает характер стихийного бедствия, власти ЛР должны были бы резко увеличить финансовую поддержку семей с детьми. Однако этого не произошло! Так, если ЕС в среднем тратит на поддержку семей с детьми 1,8% от ВВП, как и Литва, то Эстония тратит 2,7% от ВВП, когда как наша страна — всего 1,5%.

Опять–таки, если взять три столицы стран Балтии, то и здесь в области демографии Рига — последняя! Число родившихся по отношению к общему числу жителей составляет в латвийской столице 0,6%, в Таллине — 0,7%, а в Вильнюсе — 0,8%.

Бедные, но зато больные

Нетрудно догадаться, что и по тратам на медицину мы отстаем от своих балтийских братьев. Эстония тратит на эти цели 1684 евро на каждого жителя, Литва — 1211 евро, а Латвия — всего 944 евро. В процентном соотношении к ВВП Эстония выделяет 6,7%, Литва — 5,9%, а Латвия — 4%, при этом в следующем году, с учетом роста бюджета, на медицину уже будет выделяться менее 4%. Средний показатель по ЕС — около 7–8%.

В ЕС измеряют и такой интересный показатель, как годы здоровой жизни — то есть средний возраст по стране, когда еще человек является относительно здоровым. Здесь Латвия отстает не только от Литвы и Эстонии, но и от подавляющего большинства стран ЕС: у нас здоровая жизнь прогнозируется мужчинам в возрасте до 51,2 лет, а женщинам — до 54,3 лет.

Разве только что по военным расходам (% от ВВП) Латвия обогнала Литву и Эстонию, а заодно и все остальные страны ЕС! Но, боюсь, это слабое утешение для большинства латвийцев.

В чем же причины экономического успеха Литвы, которая такими темпами скоро достигнет среднего уровня ЕС? Это и успешные реформы в системе образования и рынка труда, и грамотные инвестиции в инфраструктуру и в энергетику, это и эффективное использование еврофондов, чем Латвия в последние годы похвастаться не может. Это и бурное развитие сектора ИТ и банковского сектора. В отличие от нас Литва никакого "капитального ремонта финансовой системы" не проводила. Плюс и сохранение производства. Все это и есть слагаемые экономического успеха!

У нас же, увы, пока экономический рывок лишь на словах. На деле же продолжается экономический спад, ситуация усугубляется и ростом инфляции. Справедливости ради заметим, что инфляция растет и в Литве, и в Эстонии. Но у них, если так можно выразиться, стартовая скорость была изначально выше.