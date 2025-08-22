Baltijas balss logotype
Балтийский аутсайдер: Латвия все больше отстает от своих соседей

Бизнес
Дата публикации: 22.08.2025
BB.LV
Балтийский аутсайдер: Латвия все больше отстает от своих соседей
ФОТО: dreamstime

Если еще относительно недавно мы обсуждали, через сколько лет — 10, 15, 20 — мы догоним по уровню жизни, по экономическим показателям Скандинавию, то теперь мы уже мечтаем хотя бы догнать наших балтийских соседей.

Особенно обидно отставание от Литвы, которая обогнала Эстонию, а от нашей страны оторвалась по экономическому развитию на годы!

Уже никого не догнать?

Почти нет таких показателей, где бы Латвия опережала своих балтийских соседей — мы всюду позади, всюду безнадежно плетемся в конце… Судите сами.

Итак, по ВВП на одного жителя в процентах к среднему уровню по паритету покупательской способности в 2024 году, если взять средний уровень в ЕС за 100%, то самый высокий показатель у Люксембурга — 241%, затем идет Ирландия — 211%. Литва по этому показателю обогнала Португалию и ее показатель 87%. У Эстонии — 79%, а Латвия занимает третье место с конца — 71%. Хуже только у Греции и Болгарии.

По прямым иностранным инвестициям Латвия также отстает от Эстонии — 26,3 и 35,7 млн соответственно. Литва же привлекла 38,2 млн.

На обе ноги хромает в Латвии и производительность труда. Добавленная стоимость на одного работающего в Латвии по отношению к количеству всех работающих составляет 44,7 тысячи, в Литве — 51,9 тысячи, а в Эстонии — 57,2 тысячи. Средний же показатель в Евросоюзе составляет 81,8 тысячи. Для сравнения: в Германии этот показатель — 93,4 тысячи.

Если еще в 2012–2014–м годах Рижский порт бил все рекорды по объему перевалки грузов, опережая Клайпеду, то сейчас все латвийские порты вместе взятые перегружают меньше, чем один порт Клайпеды. Так, Рижский порт перегрузил в минувшем году 18,1 млн тонн, а Клайпедский — 35,2 млн тонн. Как говорится, почувствуйте разницу!

В прошлом году Рига впервые за всю историю потеряла статус самой многонаселенной столицы в Балтии: ее опередил Вильнюс, в котором проживает 607,4 тысячи человек. В Риге официально проживает 605, 3 тысячи человек.

Опередили по долгам

Зато Латвия опережает Литву и Эстонию там, где, наоборот, можно было бы и постараться… "отстать во время забега" — по размеру госдолга. В Латвии госдолг достиг 48% от ВВП и скоро приблизится к 49%, в Литве же размер госдолга составляет 38,2% от ВВП, а в Эстонии — 23,6% от ВВП.

Рост госдолга привел, разумеется, и к удорожанию обслуживания долга: если в 2018–м году в качестве процентов по займам было заплачено латвийским государством 208 миллионов евро, в 2023–м, то есть спустя 5 лет, наша страна заплатила по займам 187 миллионов, а уже в прошлом году… 322 миллиона, то есть платежи по процентам выросли более чем в полтора раза! А только за первые 7 месяцев этого года в виде процентов по кредитам государство выплатило 325 миллионов евро. Нетрудно подсчитать, что такими темпами за год будет выплачено только в виде процентов более полумиллиарда евро! В 2026–м году обслуживание долга нам обойдется уже в 600 миллионов.

Опережаем мы наших соседей и по еще одному негативному показателю — по бюджетным расходам. В Латвии они составляют 45,7% от ВВП, в Эстонии — 44%, а в Литве — всего 39,5%.

Примечательно: экономические показатели у нас ниже, чем у Литвы и Эстонии, однако количество чиновников на 1000 жителей у нас больше не только, чем в Эстонии и Литве, но и чем в целом по ЕС!

Первое место в ЕС — правда, с конца — Латвия занимает и по рождаемости. Наша страна в минувшем году заняла и первое место по… уменьшению населения! Казалось бы, в такой ситуации, когда демографический кризис принимает характер стихийного бедствия, власти ЛР должны были бы резко увеличить финансовую поддержку семей с детьми. Однако этого не произошло! Так, если ЕС в среднем тратит на поддержку семей с детьми 1,8% от ВВП, как и Литва, то Эстония тратит 2,7% от ВВП, когда как наша страна — всего 1,5%.

Опять–таки, если взять три столицы стран Балтии, то и здесь в области демографии Рига — последняя! Число родившихся по отношению к общему числу жителей составляет в латвийской столице 0,6%, в Таллине — 0,7%, а в Вильнюсе — 0,8%.

Бедные, но зато больные

Нетрудно догадаться, что и по тратам на медицину мы отстаем от своих балтийских братьев. Эстония тратит на эти цели 1684 евро на каждого жителя, Литва — 1211 евро, а Латвия — всего 944 евро. В процентном соотношении к ВВП Эстония выделяет 6,7%, Литва — 5,9%, а Латвия — 4%, при этом в следующем году, с учетом роста бюджета, на медицину уже будет выделяться менее 4%. Средний показатель по ЕС — около 7–8%.

В ЕС измеряют и такой интересный показатель, как годы здоровой жизни — то есть средний возраст по стране, когда еще человек является относительно здоровым. Здесь Латвия отстает не только от Литвы и Эстонии, но и от подавляющего большинства стран ЕС: у нас здоровая жизнь прогнозируется мужчинам в возрасте до 51,2 лет, а женщинам — до 54,3 лет.

Разве только что по военным расходам (% от ВВП) Латвия обогнала Литву и Эстонию, а заодно и все остальные страны ЕС! Но, боюсь, это слабое утешение для большинства латвийцев.

В чем же причины экономического успеха Литвы, которая такими темпами скоро достигнет среднего уровня ЕС? Это и успешные реформы в системе образования и рынка труда, и грамотные инвестиции в инфраструктуру и в энергетику, это и эффективное использование еврофондов, чем Латвия в последние годы похвастаться не может. Это и бурное развитие сектора ИТ и банковского сектора. В отличие от нас Литва никакого "капитального ремонта финансовой системы" не проводила. Плюс и сохранение производства. Все это и есть слагаемые экономического успеха!

У нас же, увы, пока экономический рывок лишь на словах. На деле же продолжается экономический спад, ситуация усугубляется и ростом инфляции. Справедливости ради заметим, что инфляция растет и в Литве, и в Эстонии. Но у них, если так можно выразиться, стартовая скорость была изначально выше.

#экономика
(14)
  • Д
    Дед
    22-го августа

    А вот какая разница между ними, правильно, самый фашизм в Латвии. Фашистский режим абсолютно не способен к развитию.

    42
    5
  • А
    Алекс
    Дед
    22-го августа

    Раз фашистский режим не способен к развитию,то раше будет кирдык

    3
    32
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го августа

    Видел как-то картинку - карта Прибалтики, нарисованная на голой женской попе. На левой ягодице - Литва, на правой - Эстония. Ну а Латвия... Сами понимаете, где - в рифме. Закономерный итог деятельности тупых националистов в политике.

    55
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Мимо проходил
    22-го августа

    А с кем нам экономически "взаимоопылятся"? Литовцы с польшей, а та с германией. Эстонцы с финнами и там дальше со скандинавией. А нам с кем? С практически такими же нищебродами как литы и эсты? С другой стороны море и шишь. С другой рф и беларусь, откуда мы всё обрезали, даже то, что под санкции не подпадало. Просто из за тупорылого хуторского зигомётства, до безумия. Финны почему то прекрасно умеют извлекать свою выгоду несмотря на все тёрки в прошлом. Да фуй с этой латвией. 🙄 Сами вымрут.

    49
    4
  • A
    Aleks
    22-го августа

    Это вы,Шегельгруберы,зигуете,ведь по мнению раввина Финкеля,Гитлер был евреем.,а мы то ближе к прошедшим Холокост .Да и литовцы с эстонцами тоже,видимо . 👽🔯

    2
    22
  • 010725
    010725
    Aleks
    22-го августа

    Раввин Финкель был голова, я бы ему палец в рот не положил, да и не палец не положил. Все таки сам Финкель, раввин же ж.

    2
    0
  • БТ
    Бесс Толковый
    22-го августа

    Да и насрать, всё равно точка не возврата уже пройдена. Так что пейте, пойте и гуляйте латыши, режьте последний огурец! А потом, ну что Бог даст!

    77
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Бесс Толковый
    22-го августа

    Пейте пиво: - "АЛДАРИС", будете как БАЛДЕРИС"!

    12
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    22-го августа

    Всё нормально. Надо ещё поднажать 👍 Кстати, как там рэилбалтик? Невероятно нужная вещь.

    67
    2
  • A
    Aleks
    22-го августа

    Как то на ,Делфях,,была статья,что литовцы назвали площадь в Вильнюсе именем одного своего национального партизана.Покопавшись в его делах-оказалось,что он был ярым антисемитом.И как то мировое израильское лобби ничего не сделало с Литвой и нот протеста тоже не было и Литва занимает единственная из постсоветских республик 38 место по уровню жизни среди 196 стран.Россия,со всеми своими ресурсами ,только 96. На тех же ,,Делфях,,описан беспрецедентный,с их точки зрения случай,когда пьяный эстонец угрожал хасидному раввину и призывал его убираться из Эстонии.Никуда не убегал Дождался полиции Был суд и суд эстонца оправдал . Странные случаи,но живут Литва и Эстония лучше намного.

    2
    31
  • Ш
    Шурик
    Aleks
    22-го августа

    Зиганёшь ?

    9
    3
  • 010725
    010725
    Aleks
    22-го августа

    Ну, антисемитизм вполне себе добротная европейская традиция. Даже сами семиты - евреи, пожив в Европе, к нему пристрастились и теперь, переехав на Ближний Восток, геноцидят других семитов - арабов. А тут, дремучие жмудины или убогие чухонцы. Их упрекать - язык не повернется. Подумаешь, эстоннц еврея обозвал, дедушка этого эстонца этого еврея ломом прибил бы и в Англию сбежал - с русскими за независимость воевать. Глыба был человек, а этот ругается. Или литовский борец за свободу, еврею в попу шланг вставлял и давление подавал - еврея на куски , а борцам за свободу - почет.

    2
    0
  • 010725
    010725
    Aleks
    22-го августа

    Или этот, латышский уже, заход. Немцы третий день в Риге, на улицах не полиция, а полевая жандармерия - больше двух не собираться. Новых документов нет ни у кого, а старые хозяева счастливо обретенной в 1939-том году недвижимости вот-вот вернутся. Телефоны не работают, на улице жара и ветер гоняет пыль и пепел. Но нет преграды патриоту - неравнодушные пилсонисы прутся в Московское предместье и сжигают людей живьем. И в чем исторический урок ? Нет урока, не учатся люди. Казалось бы, ну вымрите себе тихонько в свое удовольствие, русские люди - не злые, обиды простят, еще и добрым словом вспомнят.

    2
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    22-го августа

    Зато слава Украине мы слышим каждый день, про язык, про оккупантов, которые смотрят на нас из-за забора, это вообще любимая тема чинуш

    85
    2
Читать все комментарии

