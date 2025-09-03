Baltijas balss logotype
Строить новые дома в Латвии бесполезно - в них некому жить - предприниматели

Бизнес
Дата публикации: 03.09.2025
kasjauns.lv
Строить новые дома в Латвии бесполезно - в них некому жить - предприниматели

"Люди неохотно ищут работу там, где нет доступного жилья, а там, где нет людей, рабочие места и предложения жилья не появляются. Выход из этого порочного круга требует более глубоких решений, чем просто строительство новых зданий", - комментирует ситуацию в Латвии Марекс Клявиньш, председатель правления Bonava Latvija.

Регионы: цены как в Риге, качество — слабое

По сравнению с Ригой, где квартиры доступны в широком диапазоне как для аренды, так и для покупки, в регионах спрос и, соответственно, предложение значительно меньше. Цены на аренду зачастую почти не отличаются от рижских, хотя уровень зарплат значительно ниже. Это тормозит «кровообращение» рынка: немногие в сельской местности могут позволить себе, например, трёхкомнатную квартиру — минимальный комфорт для семьи. При этом качество жилья часто не соответствует цене.

Низкая покупательная способность и маленький рынок — главная причина, по которой застройщики осторожно подходят к строительству новых многоквартирных домов в регионах. Важную роль играет также кредитование: банки выдают кредиты под 90% стоимости квартиры, при этом новые квартиры оцениваются с точки зрения покупательной способности населения, а не реальной рыночной цены. В результате в Риге можно купить новую двухкомнатную квартиру примерно за 100 000 евро, а в регионах покупательная способность вдвое ниже, хотя строительные расходы такие же, как в столице, что значительно увеличивает риски для строителей и банков. Поэтому новые дома за пределами Риги строятся сравнительно редко — в основном там, где предусмотрены государственные субсидии — и здоровый рынок не формируется.

Потенциальный выход из порочного круга — позволить банкам кредитовать покупателей квартир в регионах исходя не из оценочной стоимости объекта, а из реальной рыночной цены. Это могло бы активизировать местных застройщиков, увеличить предложение доступного жилья и, соответственно, оживить рынок.

Строительство само по себе не решит проблему

Данные Центрального статистического управления показывают, что за последние три года во всех городах и муниципалитетах, даже там, где были субсидии и построены новые многоквартирные дома, численность населения уменьшилась. Скорее всего, местные жители переезжают из старых некачественных квартир в новые, но дополнительных рабочих мест и новых жителей не появляется — скорее наоборот. Единственный регион с ростом населения — пригороды столицы, где можно жить в частном доме, работая неподалёку от Риги.

Вывод очевиден: одно лишь строительство жилья проблему не решит. Можно построить тысячу домов в любом регионе, но это не гарантирует рабочих мест и не привлечёт людей жить там.

К сожалению, из-за этого Рига в привлечении инвестиций и талантов уступает, например, Таллину и особенно Вильнюсу, где население в последние годы росло благодаря внутренней и внешней миграции. В отличие от Латвии, которая долго сопротивлялась открытию рынка труда, литовцы уже давно это реализуют, и экономика процветает. Хорошим примером является Каунас, где стратегически развивалось производство: налоговые льготы для компаний стимулировали появление новых рабочих мест, привлечение работников, спрос на новое жильё и, как следствие, строительство новых домов. В Риге же спрос на новое жильё формируется не ростом экономики и притоком рабочей силы, а крайне устаревшим жилищным фондом.

Главная проблема - люди

Качественное современное жильё необходимо как для людей, так и для привлечения инвестиций, но настоящей проблемой для Латвии остаются трудоспособные люди. Дешёвый дом в Валмиере не поможет, если работа есть только в Риге. И то, и другое не решит проблему, если нет людей, желающих работать и жить здесь.

"Улучшение демографии для увеличения численности населения важно, но требует времени. Более быстрым решением могла бы стать легализация внешней рабочей миграции. Если мы хотим развивать регионы и Ригу, привлекать инвестиции и заинтересовывать высококвалифицированных специалистов, нужно не только строить, но прежде всего — увеличивать население, чтобы было кому жить в новых домах", - заключает предприниматель.

    Evgen Mel
    4-го сентября

    За такие деньги народ не может себе позволить купить жилье.

    Дед
    3-го сентября

    Безработица- главный бич Латвии. Безработица по причине абсолютно не реального налогообложения и тупой политики правительства , касательно рабочей силы. Работник и работодатель должен заплатить 54% с произведенной работником добавленной стоимости. А, если вдруг у работника неполная занятость, то налоги уже составляют и 70%, 110%, такого дебилизма нет ни в одной стране, чтобы работник с работодателем заплатили налогов больше, чем работник заработал. Кстати, решение даугавпилского суда по этому поводу: на вопрос должен ли работодатель заплатить налоги с зарплаты, которая не была выплачена и заработана, суд ответил, что да, должен, правда, на основании какого закона, суд забыл написать, наверное сама судья выдумала или налоговики помогли.

Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Видео