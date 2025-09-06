Был Чернышев, стал Белов. Рижская «Вагонка» сменила хозяина

До 28 ноября 2024 года «Рижский вагоностроительный завод» принадлежал SIA «Olga Chernysheva un Ko», владельцем которой является гражданин России Егор Чернышев. С 28 ноября 2024 года по 27 августа 2025 года владельцем предприятия был Эдгар Юхневич.

Как уже сообщалось, в июле 2021 года суд прекратил процедуру несостоятельности «Рижского вагоностроительного завода», одновременно объявив о внесудебной процедуре правовой защиты компании.

Первоначально срок внесудебного процесса правовой защиты был установлен на четыре года — до июля 2025 года, однако в сентябре 2022 года Рижский городской суд продлил его до сентября 2026 года.

Компания не представила финансовые отчеты за 2022, 2023 и 2024 годы, согласно данным «Firmas.lv». С 2018 по 2021 год компания не имела оборота от хозяйственной деятельности.

Компания зарегистрирована в 2001 году, ее уставный капитал составляет 5 923 363 евро.