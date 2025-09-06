Baltijas balss logotype
Был Чернышев, стал Белов. Рижская «Вагонка» сменила хозяина

Бизнес
Дата публикации: 06.09.2025
LETA
Был Чернышев, стал Белов. Рижская «Вагонка» сменила хозяина

Согласно информации «Firmas.lv», единственным владельцем АО «Рижский вагоностроительный завод» стал Артем Белов.

До 28 ноября 2024 года «Рижский вагоностроительный завод» принадлежал SIA «Olga Chernysheva un Ko», владельцем которой является гражданин России Егор Чернышев. С 28 ноября 2024 года по 27 августа 2025 года владельцем предприятия был Эдгар Юхневич.

Как уже сообщалось, в июле 2021 года суд прекратил процедуру несостоятельности «Рижского вагоностроительного завода», одновременно объявив о внесудебной процедуре правовой защиты компании.

Первоначально срок внесудебного процесса правовой защиты был установлен на четыре года — до июля 2025 года, однако в сентябре 2022 года Рижский городской суд продлил его до сентября 2026 года.

Компания не представила финансовые отчеты за 2022, 2023 и 2024 годы, согласно данным «Firmas.lv». С 2018 по 2021 год компания не имела оборота от хозяйственной деятельности.

Компания зарегистрирована в 2001 году, ее уставный капитал составляет 5 923 363 евро.

#промышленность
Оставить комментарий

Видео