Робко растущая экономика страны может сойти на нет.

Дальнейшие попытки решить проблему огромного долга страны могут заглохнуть до следующих президентских выборов в 2027 году. По прогнозам Oxford Economics, к концу 2027 года государственный долг превысит порог в 120% от ВВП.

Политическая нестабильность подпитывает опасения рецессии во второй по величине экономике Европы, где хрупкий рост в последнее время демонстрирует удивительную устойчивость, несмотря на торговые пошлины.

Но в то время как экономика демонстрирует многообещающие признаки, Франции необходимо срочно укреплять свои финансы: к концу 2024 года дефицит составит 5,8 %ВВП, а долг - 113%.

Необходимое затягивание поясов вызывает политические разногласия, что привело к падению правительства во главе с премьер-министром Мишелем Барнье в прошлом году.

8 сентября 2025 года премьер-министр Франции Франсуа Байру может подвергнуться аналогичной участи во время голосования о доверии, которое он созвал, пытаясь заручиться поддержкой Национального собрания в отношении своего плана экономии 44 миллиардов евро. Оппозиция, составляющая большинство в парламенте, пообещала, что наверняка проголосует за его отставку, в результате чего страна погрузится в политическую и экономическую неопределенность.

Если у домохозяйств, предприятий и инвесторов не будет четкого пути вперед, то робко растущая экономика страны может сойти на нет.

Экономика Франции с трудом набирает обороты: с четвертого квартала 2024 года рост ВВП в годовом исчислении остается ниже 1%.

Однако во втором квартале рост составил 0,3 % по сравнению с первыми тремя месяцами года, что свидетельствует об устойчивости в период, когда президент США начал вводить тарифы против торговых партнеров Америки.

Между тем, свежие данные по обрабатывающей промышленности показывают, что этот сектор во Франции начал расти в августе, впервые после двух с половиной лет.

Несмотря на слабость французской экономики, аналитики считают маловероятным, что она может оказаться в состоянии рецессии из-за политических потрясений.

Жереми Пелозо, главный европейский стратег BCA Research, сказал Euronews Business, что "французские институты сильны", а значит, потенциальный политический "переход будет плавным".

Он добавил: "Это окажет очень ограниченное влияние на экономическую активность, помимо политической неопределенности и снижения потребительского и делового доверия. Но даже в этом случае, я подозреваю, влияние будет ограниченным".

Крупнейшая французская федерация предпринимателей, Medef, считает иначе.

Патрик Мартен, президент организации, предупредил, что политическая неопределенность вызывает немедленные последствия, включая "замораживание инвестиций, потерю доверия, увеличение риска банкротства и уничтожение рабочих мест".