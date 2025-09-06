Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Через 2 года государственный долг Франции превысит 120% от ВВП 0 261

Бизнес
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Сельское хозяйство занимает важную роль в экономике Франции.

Сельское хозяйство занимает важную роль в экономике Франции.

Робко растущая экономика страны может сойти на нет.

Дальнейшие попытки решить проблему огромного долга страны могут заглохнуть до следующих президентских выборов в 2027 году. По прогнозам Oxford Economics, к концу 2027 года государственный долг превысит порог в 120% от ВВП.

Политическая нестабильность подпитывает опасения рецессии во второй по величине экономике Европы, где хрупкий рост в последнее время демонстрирует удивительную устойчивость, несмотря на торговые пошлины.

Но в то время как экономика демонстрирует многообещающие признаки, Франции необходимо срочно укреплять свои финансы: к концу 2024 года дефицит составит 5,8 %ВВП, а долг - 113%.

Необходимое затягивание поясов вызывает политические разногласия, что привело к падению правительства во главе с премьер-министром Мишелем Барнье в прошлом году.

8 сентября 2025 года премьер-министр Франции Франсуа Байру может подвергнуться аналогичной участи во время голосования о доверии, которое он созвал, пытаясь заручиться поддержкой Национального собрания в отношении своего плана экономии 44 миллиардов евро. Оппозиция, составляющая большинство в парламенте, пообещала, что наверняка проголосует за его отставку, в результате чего страна погрузится в политическую и экономическую неопределенность.

Если у домохозяйств, предприятий и инвесторов не будет четкого пути вперед, то робко растущая экономика страны может сойти на нет.

Экономика Франции с трудом набирает обороты: с четвертого квартала 2024 года рост ВВП в годовом исчислении остается ниже 1%.

Однако во втором квартале рост составил 0,3 % по сравнению с первыми тремя месяцами года, что свидетельствует об устойчивости в период, когда президент США начал вводить тарифы против торговых партнеров Америки.

Между тем, свежие данные по обрабатывающей промышленности показывают, что этот сектор во Франции начал расти в августе, впервые после двух с половиной лет.

Несмотря на слабость французской экономики, аналитики считают маловероятным, что она может оказаться в состоянии рецессии из-за политических потрясений.

Жереми Пелозо, главный европейский стратег BCA Research, сказал Euronews Business, что "французские институты сильны", а значит, потенциальный политический "переход будет плавным".

Он добавил: "Это окажет очень ограниченное влияние на экономическую активность, помимо политической неопределенности и снижения потребительского и делового доверия. Но даже в этом случае, я подозреваю, влияние будет ограниченным".

Крупнейшая французская федерация предпринимателей, Medef, считает иначе.

Патрик Мартен, президент организации, предупредил, что политическая неопределенность вызывает немедленные последствия, включая "замораживание инвестиций, потерю доверия, увеличение риска банкротства и уничтожение рабочих мест".

Читайте нас также:
#франция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро 7 1587
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 381
Большегрузы спешат в Старый Свет с товаром из Поднебесной. Иконка видео
Китай запустил Ледовый Шелковый путь по Арктике 444
Бернара явно задушила жаба. Иконка видео
Владелец 133,5 миллиардов евро отказывается отдать Франции 2 процента 700

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 10
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 46
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 37
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 44
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 33
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 66
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 10
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 46
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео