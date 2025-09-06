Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мировые цены на нефть упали 0 530

Бизнес
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Мировые цены на нефть упали
ФОТО: Global Look Press

Цены на нефть Brent приблизились к минимуму за три месяца.

Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу, 5 сентября, снижаются более чем на 2,5 процента, приближаясь к минимуму за последние три месяца. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 18:30 по рижскому времени на минимуме их стоимость доходила до 65,07 доллара за баррель. Ниже, до 65,01 доллара, она опускалась только 13 августа.

Котировки падают на фоне неожиданного роста запасов сырой нефти в США, что усилило опасения по поводу спроса, а также ожиданий дальнейшего снятия ограничений на добычу странами ОПЕК+. Участники соглашения обсудят вопрос в воскресенье, если решение будет принято, рынок столкнется с ростом предложения.

Как отмечает Commerzbank, если восемь стран ОПЕК+ договорятся о новом увеличении добычи, давление на нефтяные котировки серьезно усилится, так как уже сейчас имеется значительный риск избытка предложения. В то же время в JP Morgan считают, что угрозы введения более жестких санкций против российской нефти могут сдержать падение цен.

Читайте нас также:
#нефть
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро 7 1587
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 381
Большегрузы спешат в Старый Свет с товаром из Поднебесной. Иконка видео
Китай запустил Ледовый Шелковый путь по Арктике 444
Бернара явно задушила жаба. Иконка видео
Владелец 133,5 миллиардов евро отказывается отдать Франции 2 процента 700

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 11
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 47
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 37
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 44
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 33
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 66
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 11
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 47
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео