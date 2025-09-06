Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Туркменистан развивает туристический бизнес с целью привлечения европейцев 0 284

Бизнес
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Туркменистан обладает побережьем теплого Каспийского моря.

Туркменистан обладает побережьем теплого Каспийского моря.

Покрывающая около 70% территории страны и когда-то погружённая в древнее море пустыня Каракумы — это обширное место контрастов.

Для путешественников, стремящихся выйти за рамки привычного, Туркменистан предлагает уникальную землю, история которой простирается в древние кочевые традиции, историю Шёлкового пути и богатый мир природы.

От ржавых дюн пустыни Каракумы до спокойных берегов Каспийского моря, пейзажи Туркменистана незыблемы, но при этом всегда живы благодаря невероятной флоре и фауне, которые поддерживали сообщества и поселения на протяжении тысячелетий.

Ценя ритуал и преемственность так же, как и инновации, нынешнее культурное возрождение Туркменистана сочетает в себе наследие и символику с амбициями, направленными в будущее, ассоциируя эту центральноазиатскую нацию с одним из самых интригующих направлений в мире для любителей культуры, природы и истории.

География Туркменистана сформировала образ жизни кочевых туркмен, их способ строительства и выживания на протяжении веков.
Покрывающая около 70% территории страны и когда-то погружённая в древнее море пустыня Каракумы — это обширное место контрастов, усеянное оазисами и холмистыми дюнами. Путешественники могут покататься на верблюдах по историческим торговым путям, переночевать в юртовых лагерях и посетить Репетекский биосферный заповедник, один из старейших в Центральной Азии, где лисицы, барханные коты и пустынные рептилии обитают среди местных саксаулов.

На востоке горы Койтендаг представляют собой совершенно иное чудо. Этот отдалённый регион, расположенный недалеко от границ с Узбекистаном и Афганистаном, является домом для пика Айрыбаба, самой высокой точки Туркменистана, и суровой экосистемы, населённой исчезающими видами — урийскими овцами, козлами-архарами и редкими лекарственными растениями. В природном заповеднике Койтендаг путешественники могут пройтись по тропам через можжевеловые леса, исследовать следы динозавров и открыть для себя водопад Умбар, который оживает каждую весну во время таяния снега.

Тем временем на побережье Каспийского моря расположен Хазарский природный заповедник, который обеспечивает жизненно важное место обитания для перелётных птиц и находящегося под угрозой исчезновения каспийского тюленя. Катание на байдарках, наблюдение за дикой природой и экскурсии по солёным озёрам проводят под руководством сертифицированных гидов.

Будь то поход по ржаво-красным каньонам Янги-Кала, блуждание по покрытой лесом долине реки Сумбар или наблюдение за звёздами над пустынными хребтами, Туркменистан предлагает вид путешествия, который глубоко связан с местностью.

Экотуризм здесь развивается медленно и целенаправленно. При поддержке ЮНЕСКО и международных природоохранных организаций местные гиды и егеря всё чаще проводят походы и экскурсии по дикой природе, что способствует развитию сельского хозяйства и защите хрупких экосистем.

Для местных жителей эти пейзажи священны. Растения, горы и природа являются неотъемлемой частью туркменского искусства, дизайна и даже языка, а сезонные фестивали следуют за ритмами земли. Для путешественников, готовых замедлить свой темп и прислушаться, Туркменистан предлагает культурный обмен, не имеющий аналогов на планете Земля.

Читайте нас также:
#туркменистан
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро 7 1587
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 381
Большегрузы спешат в Старый Свет с товаром из Поднебесной. Иконка видео
Китай запустил Ледовый Шелковый путь по Арктике 444
Бернара явно задушила жаба. Иконка видео
Владелец 133,5 миллиардов евро отказывается отдать Франции 2 процента 700

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 11
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 47
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 37
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 45
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 33
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 66
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 11
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 47
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео