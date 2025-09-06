Покрывающая около 70% территории страны и когда-то погружённая в древнее море пустыня Каракумы — это обширное место контрастов.

Для путешественников, стремящихся выйти за рамки привычного, Туркменистан предлагает уникальную землю, история которой простирается в древние кочевые традиции, историю Шёлкового пути и богатый мир природы.

От ржавых дюн пустыни Каракумы до спокойных берегов Каспийского моря, пейзажи Туркменистана незыблемы, но при этом всегда живы благодаря невероятной флоре и фауне, которые поддерживали сообщества и поселения на протяжении тысячелетий.

Ценя ритуал и преемственность так же, как и инновации, нынешнее культурное возрождение Туркменистана сочетает в себе наследие и символику с амбициями, направленными в будущее, ассоциируя эту центральноазиатскую нацию с одним из самых интригующих направлений в мире для любителей культуры, природы и истории.

География Туркменистана сформировала образ жизни кочевых туркмен, их способ строительства и выживания на протяжении веков.

Покрывающая около 70% территории страны и когда-то погружённая в древнее море пустыня Каракумы — это обширное место контрастов, усеянное оазисами и холмистыми дюнами. Путешественники могут покататься на верблюдах по историческим торговым путям, переночевать в юртовых лагерях и посетить Репетекский биосферный заповедник, один из старейших в Центральной Азии, где лисицы, барханные коты и пустынные рептилии обитают среди местных саксаулов.

На востоке горы Койтендаг представляют собой совершенно иное чудо. Этот отдалённый регион, расположенный недалеко от границ с Узбекистаном и Афганистаном, является домом для пика Айрыбаба, самой высокой точки Туркменистана, и суровой экосистемы, населённой исчезающими видами — урийскими овцами, козлами-архарами и редкими лекарственными растениями. В природном заповеднике Койтендаг путешественники могут пройтись по тропам через можжевеловые леса, исследовать следы динозавров и открыть для себя водопад Умбар, который оживает каждую весну во время таяния снега.

Тем временем на побережье Каспийского моря расположен Хазарский природный заповедник, который обеспечивает жизненно важное место обитания для перелётных птиц и находящегося под угрозой исчезновения каспийского тюленя. Катание на байдарках, наблюдение за дикой природой и экскурсии по солёным озёрам проводят под руководством сертифицированных гидов.

Будь то поход по ржаво-красным каньонам Янги-Кала, блуждание по покрытой лесом долине реки Сумбар или наблюдение за звёздами над пустынными хребтами, Туркменистан предлагает вид путешествия, который глубоко связан с местностью.

Экотуризм здесь развивается медленно и целенаправленно. При поддержке ЮНЕСКО и международных природоохранных организаций местные гиды и егеря всё чаще проводят походы и экскурсии по дикой природе, что способствует развитию сельского хозяйства и защите хрупких экосистем.

Для местных жителей эти пейзажи священны. Растения, горы и природа являются неотъемлемой частью туркменского искусства, дизайна и даже языка, а сезонные фестивали следуют за ритмами земли. Для путешественников, готовых замедлить свой темп и прислушаться, Туркменистан предлагает культурный обмен, не имеющий аналогов на планете Земля.