Один из главнейших товаров для русских хозяек становится дефицитом 2 1638

Бизнес
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Не факт, что покупатели в РФ получат заветные бутылочки.

Не факт, что покупатели в РФ получат заветные бутылочки.

Производителям выгодней отправлять продукцию на экспортные рынки с высокой платежеспособностью.

В России резко сократилось производство подсолнечного масла: по итогам августа выпуск упал на 11% год к году — до 6,94 миллионов тонн. При этом в целом объем производства растительных масел в стране снизился на 7% год к году — до 9,47 миллионов тонн. Это следует из данных OleoScope, которые приводит «Коммерсант». Такие показатели связаны с остановкой части заводов, рентабельность которых в феврале составляла минус 20%, говорит управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов. Согласно данным OleoScope, совокупный объем переработки в России за год сократился на 5,7% — до 26,3 миллионов тонн.

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, экономика переработки ушла в минус из-за увеличения стоимости семечки, стагнации мировых цен, укрепления рубля и действующих пошлин. Маржинальность нерафинированного подсолнечного масла снизилась с 11,4% по итогам 2023 года — до 0,6% в первом квартале 2025-го, подсчитала партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина. В сегменте рафинированного показатель выше — 5,9%, но в целом ухудшение экономики делает выпуск подсолнечного масла малоинтересным для бизнеса, отметила эксперт.

Так, в марте о приостановке двух предприятий в Краснодарском крае общей мощностью 3,2 тысяч тонн в сутки объявила одна из крупнейших агропромышленных компаний России — «Эфко». Соучредитель компании «Натуральные продукты» Алексей Подобедов говорил весной, что выпускающие масло заводы продолжают работать «в минус» более полугода. «На этот сезон мы уже не рассчитываем, задача — выстоять и дождаться следующего», — пояснял бизнесмен.

В новом сельскохозяйственном году, который начался 1 сентября, на рынке может установиться баланс цен на сырье и готовую продукцию, говорит Мальцев из Масложирового союзе. По его словам, производство растительных масел может вырасти на 7,5% за следующие 12 месяцев — до 10,5 миллионов тонн. Краснов из АПК «Рексофт Консалтинга» напоминает, что посевные площади под подсолнечником за год увеличились на 13%. По его подсчетам, это приведет к росту урожая с 16,9 миллионов до 18 миллионов тонн при благоприятной погоде и, соответственно, росту переработки.

За последние 12 месяцев экспорт подсолнечного масла упал на 11% — до 4,72 миллионов тонн, отмечают в OleoScope. При этом в денежном выражении поставки за рубеж в январе — июле составили $2,9 миллиардов, прибавив 3% год к году, говорит руководитель «Агроэкспорта» Илья Ильюшин. В случае увеличения производства в новом сельскохозяйственном году экспорт всех видов растительного масла может вырасти на 21% — до 8,2 миллионов тонн, считают в Масложировом союзе. Однако, по словам Краснова, это вряд ли удастся сделать из-за возросшей конкуренции на международных рынках.

  • Ш
    Шурик
    7-го сентября

    Только что заглянул в каталог "Магнита" - подсолнечное масло "Слобода" - 129 рублей ... 😉

  • Ч
    Чангл
    Шурик
    8-го сентября

    А у нас по 3-4 евро. Бери не хочу 🤣🤣🤣 страшно подумать, что россияне будут готовить на сливочном 🤣

