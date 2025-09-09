Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стоимость электроэнергии в Латвии подскочила на 70%. В Эстонии всё еще хуже 12 5513

Бизнес
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
Стоимость электроэнергии в Латвии подскочила на 70%. В Эстонии всё еще хуже

Цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в Латвии в августе этого года по сравнению с июлем выросла на 70% и достигла 80,25 евро за мегаватт-час (МВтч), говорится в обзоре электроэнергетического рынка АО Latvenergo.

В Литве цена на электроэнергию также выросла на 70% и составила 80,06 евро за МВтч, а в Эстонии подорожание составило аж 2,1 раза — до 77,31 евро за МВтч.

Согласно данным обзора, на цены в странах Балтии существенно повлияло сокращение объемов производства энергии, а также более дорогой импорт из соседних государств. Производство на атомных электростанциях (АЭС) сократилось на 15% в Швеции и на 6% в Финляндии. Доступность мощностей АЭС из-за ремонтных работ снизилась до 67%, а в отдельные дни второй половины месяца — даже до 60%.

С приближением осени постепенно снижается и выработка солнечных электростанций, которая в Балтийском и Североевропейском регионе в целом была на 12% ниже, чем в предыдущем месяце. Производство на ветроэлектростанциях было очень нестабильным, однако в августе выросло после июльского спада.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии в августе уменьшилось на 1% и составило 1978 гигаватт-часов (ГВтч), что немного меньше, чем в августе 2024 года. В Латвии объём потребления вырос на 2% по сравнению с июлем и составил 517 ГВтч. В Литве потребление снизилось на 6% и составило 860 ГВтч, в Эстонии же выросло на 3% — до 601 ГВтч.

Выработка электроэнергии в странах Балтии сократилась на 4% и составила 1284 ГВтч. В Латвии объём генерации снизился на 7% и составил 384 ГВтч. В Литве производство составило 647 ГВтч, что на 2% больше, чем в июле. В Эстонии генерация упала на 13% и составила 253 ГВтч.

В Латвии было произведено 74% от объёма потребления, в Литве — 75%, в Эстонии — 42%.

Читайте нас также:
#электроэнергия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
1
1
17
1
6

Оставить комментарий

(12)
  • С
    Сарказм
    10-го сентября

    Между тем, глава Sadales tikls видимо не читает местные феерично компетентые комменты и докладывает, что к концу этого года Латия достигнет полного насыщения рынка солнечной энергии, ежедневная генерация будет составлять около 1ГВт (в солнечный день), тогда как суточное потребление в Латвии в такой день колеблется от 700 до 900 МВт, таким образом предложение превышает спрос и биржевая цена э/э в такие дни уже сейчас крайне низка или вообще отрицательна (пока из-за отсутствия емких аккумуляторных парков излишки энергии не удается запасать в должных объемах и балансировать рынок, но проблема решается). В целом же доля возобновляемой энергии в энергобалансе Латвии уже превышает 20% и продолжает расти. А так да, все очень-очень плохо, при лучинах сидим, а комменты строчим, только крутя педали велика с приделанной динамо-машинкой, путин спасипамаги

    17
    16
  • Мп
    Мимо проходил
    Сарказм
    10-го сентября

    Ничему вас, национал-оптимистов, блэкауты не учат - ни испанский, ни берлинский. Я надеюсь, ты все деньги свои на карточке держишь? Чтоб остаться без копейки, когда "дешевое" электричество зимой исчезнет.

    2
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го сентября

    Анекдот: старая латышка, ветеран войны с русскими, просыпается зимней ночью у себя дома и автоматически нажимает выключатель. Свет загорается! Она в ужасе трогает батарею - горячая! Бросается на кухню, открывает краны - есть вода, и горячая есть! бабка кричит в ужасе: "Шаусмас, оккупанты вернулись!".

    120
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Мимо проходил
    10-го сентября

    И звали ту бабку - шланга!

    11
    1
  • lo gos
    lo gos
    9-го сентября

    латышский бизнес наё..ывает население

    94
    4
  • Д
    Дед
    9-го сентября

    Мощность всех ГЭС Латвии составляет 1.588 ГВт, что составляет 1143.3 ГВт часов в месяц. Вопрос. Почему Латвия произвела только 550 ГВт часов в августе, неужели, в Даугаве было мало воды? Или все таки правители умышленно не производят эл-во, чтобы закупать его. Отсюда вывод, либо правители идиоты, либо получили взятки, чтобы Латвия закупала импортное зл-во.

    94
    3
  • Д
    Дед
    Дед
    9-го сентября

    Звиняюсь, не 550, 384 ГВт часов

    31
    3
  • A
    Aleks
    Дед
    9-го сентября

    В 90-е ходила байка,что литовцы хорошо кому то проплатили,чтобы уничтожить весь санаторный бизнес в Латвии и у них расцвел Друскининкай,где и моря то нет. Вот думаю,что это как раз и не байка,потому что такие случаи повторяются постоянно и с электричеством ,думаю,тоже..Это ж как свою Родину надо любить..А может они Латвию родиной и не считают.

    66
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Дед
    10-го сентября

    А как литовцы Альфу уничтожили? Лично. своими глазами видел как со второго этажа в новом корпусе японское оборудование сбрасывали при помощи электрокар. Но это, сами понимаете - отдельная песТня.

    9
    1
  • A
    Aleks
    9-го сентября

    Латвия вернётся к своим истокам :Редкие хутора ,свечи ...Все можно посмотреть в этнографическом музее,откуда уже пропадают экземпляры.Как то читал,что пропало 1200 позиций... Ну не могут латыши по другому... Им лучше так,чем вернуться к хорошим временам,когда электричество и коммунальные стоили совсем дешево,а с зарплат не удерживали никаких налогов. Как пел Высоцкий:Было время и цены снижали...

    72
    2
  • lo gos
    lo gos
    9-го сентября

    надо подключать всё обратно

    62
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    lo gos
    10-го сентября

    Э нет, обратно никак не получится, ибо когда ты не выбираешь сам, жизнь выбирает за тебя. Ожидание кажется безопасным, но оно лишь откладывает неизбежное. Рано или поздно придётся идти вперёд, только уже не по своей воле. Поэтому решай, пока есть шанс решать.

    7
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро 7 1588
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 381
Большегрузы спешат в Старый Свет с товаром из Поднебесной. Иконка видео
Китай запустил Ледовый Шелковый путь по Арктике 444
Бернара явно задушила жаба. Иконка видео
Владелец 133,5 миллиардов евро отказывается отдать Франции 2 процента 702

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 2
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 11
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 48
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 40
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 46
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 33
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 2
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 11
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 48

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео