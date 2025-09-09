Стоимость электроэнергии в Латвии подскочила на 70%. В Эстонии всё еще хуже

Цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в Латвии в августе этого года по сравнению с июлем выросла на 70% и достигла 80,25 евро за мегаватт-час (МВтч), говорится в обзоре электроэнергетического рынка АО Latvenergo.

В Литве цена на электроэнергию также выросла на 70% и составила 80,06 евро за МВтч, а в Эстонии подорожание составило аж 2,1 раза — до 77,31 евро за МВтч.

Согласно данным обзора, на цены в странах Балтии существенно повлияло сокращение объемов производства энергии, а также более дорогой импорт из соседних государств. Производство на атомных электростанциях (АЭС) сократилось на 15% в Швеции и на 6% в Финляндии. Доступность мощностей АЭС из-за ремонтных работ снизилась до 67%, а в отдельные дни второй половины месяца — даже до 60%.

С приближением осени постепенно снижается и выработка солнечных электростанций, которая в Балтийском и Североевропейском регионе в целом была на 12% ниже, чем в предыдущем месяце. Производство на ветроэлектростанциях было очень нестабильным, однако в августе выросло после июльского спада.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии в августе уменьшилось на 1% и составило 1978 гигаватт-часов (ГВтч), что немного меньше, чем в августе 2024 года. В Латвии объём потребления вырос на 2% по сравнению с июлем и составил 517 ГВтч. В Литве потребление снизилось на 6% и составило 860 ГВтч, в Эстонии же выросло на 3% — до 601 ГВтч.

Выработка электроэнергии в странах Балтии сократилась на 4% и составила 1284 ГВтч. В Латвии объём генерации снизился на 7% и составил 384 ГВтч. В Литве производство составило 647 ГВтч, что на 2% больше, чем в июле. В Эстонии генерация упала на 13% и составила 253 ГВтч.

В Латвии было произведено 74% от объёма потребления, в Литве — 75%, в Эстонии — 42%.