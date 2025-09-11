Baltijas balss logotype
КНР строит третий аккумуляторный завод в Евросоюзе

Бизнес
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Растут мощности китайских производителей в Европе.

Китайцы получили гарантии 90% всех производителей машин в Западной Европе.

Китайская компания CATL, которая является крупнейшим в мире производителем аккумуляторов, представила последнее поколение батарей для электромобилей (EV), предназначенных для европейского рынка.

Как сообщает информационное агентство «Синьхуа» презентация состоялась за два дня до открытия автосалона IAA Mobility 2025 года в Мюнхене. Среди представленных аккумуляторов была новая батарея Shenxing Pro. В ней используется комбинация лития и фосфата железа (LFP).

Она будет доступна в двух вариантах, адаптированных для рынка Европейского Союза. Модель с длительным сроком службы рассчитана на 12 лет или один миллион километров эксплуатации и обеспечивает максимальный запас хода в 758 километров против 300-500 км, обычно обеспечиваемых аккумуляторами LFP. Другая версия - это модель с быстрой зарядкой, которая позволяет увеличить запас хода на 478 километров всего за 10 минут зарядки.

Технический директор международного подразделения CATL Линбо Чжу рассказал, что продукт был разработан с учетом европейских особенностей вождения, включая более высокие скорости на шоссе, более длительный срок службы арендованных и подержанных автомобилей и надежную работу в холодную погоду.

«Наше глобальное путешествие начинается здесь, в Европе», - сказал директор по работе с клиентами CATL Тан Либин. Он отметил, что в настоящее время компания сотрудничает примерно с 90% европейских производителей автомобилей.

CATL вышла на европейский рынок в 2012 году благодаря партнерству с немецким производителем BMW. В настоящее время компания управляет заводами по производству электромобилей в Германии и Венгрии. В Испании строится третий завод – часть совместного предприятия со Stellantis. CATL поставила аккумуляторы более чем для 20 миллионов электромобилей по всему миру.

#аккумулятор
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

