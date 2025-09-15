Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стало известно сколько Рига заработала на EuroBasket 1 476

Бизнес
Дата публикации: 15.09.2025
mixnews.lv
Стало известно сколько Рига заработала на EuroBasket
ФОТО: LETA

Рига пережила настоящий туристический бум благодаря чемпионату Европы по баскетболу EuroBasket, который принёс городу и Латвии значительный экономический подъём.

По предварительным оценкам, экономическая выгода от турнира может составить около 60 миллионов евро, рассказал директор Рижского агентства инвестиций и туризма Фредис Быков в интервью передаче 900 sekundes на канале TV3. Окончательные цифры станут известны в ближайшие месяцы, когда гостиницы предоставят точные данные о заполняемости.

«Первые данные от гостиниц выглядят довольно позитивно: некоторые из них сообщили о заполнении до 90%», - отметил Быков. По его словам, более точные расчёты ожидаются через пару месяцев, что позволит оценить, оправдались ли прогнозы, сделанные до чемпионата. Среди гостей выделялись эстонские болельщики - около восьми тысяч человек, многие из которых предпочли арендовать жильё у частников, из-за чего их число не полностью отражено в официальной статистике.

Рига продолжает укреплять свои позиции как привлекательное туристическое направление. В первой половине 2025 года поток туристов вырос на 13–14% по сравнению с прошлым годом. Однако, как отметил Быков, ключевой задачей остаётся увеличение времени пребывания гостей в городе.

Читайте нас также:
#туризм #чемпионат европы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • 16-го сентября

    А это кто?

    1
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic отранжирует желающих улететь пассажиров
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic отранжирует желающих улететь пассажиров
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт 179
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро 8 1650
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 392
Большегрузы спешат в Старый Свет с товаром из Поднебесной. Иконка видео
Китай запустил Ледовый Шелковый путь по Арктике 468

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 5
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 27
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 61
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 45
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 50
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 74
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 5
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 27
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 61

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео