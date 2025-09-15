Стало известно сколько Рига заработала на EuroBasket

По предварительным оценкам, экономическая выгода от турнира может составить около 60 миллионов евро, рассказал директор Рижского агентства инвестиций и туризма Фредис Быков в интервью передаче 900 sekundes на канале TV3. Окончательные цифры станут известны в ближайшие месяцы, когда гостиницы предоставят точные данные о заполняемости.

«Первые данные от гостиниц выглядят довольно позитивно: некоторые из них сообщили о заполнении до 90%», - отметил Быков. По его словам, более точные расчёты ожидаются через пару месяцев, что позволит оценить, оправдались ли прогнозы, сделанные до чемпионата. Среди гостей выделялись эстонские болельщики - около восьми тысяч человек, многие из которых предпочли арендовать жильё у частников, из-за чего их число не полностью отражено в официальной статистике.

Рига продолжает укреплять свои позиции как привлекательное туристическое направление. В первой половине 2025 года поток туристов вырос на 13–14% по сравнению с прошлым годом. Однако, как отметил Быков, ключевой задачей остаётся увеличение времени пребывания гостей в городе.