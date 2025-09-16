Регионы обгоняют столицу по темпам роста зарплат

Согласно исследованию "Figure Baltic Advisory", в этом году зарплаты растут быстрее всего в регионах Латвии, пишет Latvijas Avīze.

Основные зарплаты росли быстрее всего в Курземе и Видземе, хотя Земгале и Латгале ненамного отстают. Разрыв в заработной плате между Ригой и регионами сократился до 12,5%.

По данным "Figure Baltic Advisory", в этом году основные зарплаты в Латвии были повышены у 72% работников. Зарплаты на той же должности в этом году выросли на 6,2%, а общий годовой прирост зарплат составляет 7,5%, включая различные бонусы и дополнительные бонусы.

Для сравнения, в Эстонии зарплаты на той же должности в этом году выросли на 6,3%, а общий прирост зарплат составил 7,1%. В Литве зарплаты на той же должности выросли на 6,9%, а общий прирост зарплат составил 8%.

Компания "Figure Baltic Advisory" с 2018 года вручает награду предприятиям, которые платят самую справедливую зарплату. В этом году конкуренция за награду была очень высокой, что подтверждает, что работодатели уделяют всё больше внимания справедливой оплате труда. Некоторые организации уже несколько лет подряд входят в число лидеров, но в первой десятке есть и новички.

Самые справедливые зарплаты среди крупных предприятий платит латвийский филиал "Accenture", а среди малых и средних предприятий - ООО "Linde Gas". Как отмечает член правления "Figure Baltic Advisory" Анта Праневича, справедливая оплата труда сейчас важна как никогда, особенно с учётом того, что в следующем году вступит в силу директива Европейского парламента и Совета о справедливой оплате труда.

С одной стороны, рынок труда движется в сторону большей индивидуальности, и работники ожидают, что их вклад будет оценен и вознагражден шире, чем раньше, с учётом их индивидуальных потребностей. С другой стороны, важны также прозрачность политики вознаграждения и рациональное использование вложенных средств. Это означает, что в организации должна быть система вознаграждения, отвечающая этим требованиям.