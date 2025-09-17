Цена на золото бьет рекорды

Сейчас наблюдается, что вызовы третьего десятилетия XXI века в межгосударственной экономике и глобальной политике отнюдь не утихают, оставляя четкую печать на мировых финансовых рынках, пишет Diena.

Несмотря на то, что нынешние вызовы весьма серьезны, интерес инвесторов к рискованным финансовым активам, таким как акции, не снижается. Однако параллельно активно скупается и золото, которое традиционно считается своего рода страховым полисом от различных кризисных ситуаций.

Нынешняя ситуация довольно похожа на ту, которую мировые финансовые рынки пережили незадолго до глобального финансового кризиса 2008-2010 годов в конце так называемых жирных лет, когда одновременно росли и цены на акции, и цены на золото.

Свидетельствует ли такое сочетание, когда на биржах одновременно растут цены как на рискованные, так и на традиционно стабильные активы, о приближении нового глобального финансового кризиса, пока еще рано судить. Но нынешние процессы и на финансовых рынках, и в мировой экономике, и в глобальных политических процессах наводят на мысль, что вкладчикам следует выбирать инвестиции куда более тщательно, чем раньше.

Сейчас цена золота чуть ниже 3700 долларов США (~ 3100 евро) за тройскую унцию. Таким образом, желтый металл стоит на 39% больше, чем в конце прошлого года. Золото сейчас, безусловно, стало одним из самых привлекательных или даже самым привлекательным активом финансового рынка, если смотреть по темпу роста цены. Для сравнения отметим, что многие динамичные биржевые индексы на Уолл-стрит за отчетный период росли в три раза медленнее.

Несомненно, главная причина такого оживления покупателей золота в этом году связана с возвращением политика Дональда Трампа в кресло президента США и весьма непредсказуемыми решениями администрации этого президента относительно политического и экономического курса США. Особенно ярко эта непредсказуемость проявилась в конце зимы и весной, когда в риторике Трампа по отношению к ряду стран прозвучали весьма категоричные заявления, которые, правда, иногда менялись вечером того же дня.

Ярким примером изменчивости решений президента США стали объявленные 2 апреля таможенные тарифы, которые касались многих экономически значимых стран, однако уже через неделю были отменены.