Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Цена на золото бьет рекорды 0 627

Бизнес
Дата публикации: 17.09.2025
LETA
Цена на золото бьет рекорды

Сейчас наблюдается, что вызовы третьего десятилетия XXI века в межгосударственной экономике и глобальной политике отнюдь не утихают, оставляя четкую печать на мировых финансовых рынках, пишет Diena.

Несмотря на то, что нынешние вызовы весьма серьезны, интерес инвесторов к рискованным финансовым активам, таким как акции, не снижается. Однако параллельно активно скупается и золото, которое традиционно считается своего рода страховым полисом от различных кризисных ситуаций.

Нынешняя ситуация довольно похожа на ту, которую мировые финансовые рынки пережили незадолго до глобального финансового кризиса 2008-2010 годов в конце так называемых жирных лет, когда одновременно росли и цены на акции, и цены на золото.

Свидетельствует ли такое сочетание, когда на биржах одновременно растут цены как на рискованные, так и на традиционно стабильные активы, о приближении нового глобального финансового кризиса, пока еще рано судить. Но нынешние процессы и на финансовых рынках, и в мировой экономике, и в глобальных политических процессах наводят на мысль, что вкладчикам следует выбирать инвестиции куда более тщательно, чем раньше.

Сейчас цена золота чуть ниже 3700 долларов США (~ 3100 евро) за тройскую унцию. Таким образом, желтый металл стоит на 39% больше, чем в конце прошлого года. Золото сейчас, безусловно, стало одним из самых привлекательных или даже самым привлекательным активом финансового рынка, если смотреть по темпу роста цены. Для сравнения отметим, что многие динамичные биржевые индексы на Уолл-стрит за отчетный период росли в три раза медленнее.

Несомненно, главная причина такого оживления покупателей золота в этом году связана с возвращением политика Дональда Трампа в кресло президента США и весьма непредсказуемыми решениями администрации этого президента относительно политического и экономического курса США. Особенно ярко эта непредсказуемость проявилась в конце зимы и весной, когда в риторике Трампа по отношению к ряду стран прозвучали весьма категоричные заявления, которые, правда, иногда менялись вечером того же дня.

Ярким примером изменчивости решений президента США стали объявленные 2 апреля таможенные тарифы, которые касались многих экономически значимых стран, однако уже через неделю были отменены.

Читайте нас также:
#золото
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic отранжирует желающих улететь пассажиров
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic отранжирует желающих улететь пассажиров
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест 136
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт 193
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро 8 1712
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 405

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 19
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 27
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 43
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 95
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 52
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 85
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 19
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 27
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 43

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео