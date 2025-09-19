Baltijas balss logotype
Как на фоне санкций «недружественные» машины попадают в РФ 1 282

Бизнес
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
«Вся Европа сейчас идет через Турцию».

«Вся Европа сейчас идет через Турцию».

Россиянам авто давно доставляют по альтернативным маршрутам.

Глава аналитического агентства«Автостат» Сергей Целиков предположил, что закрытие границы между Белоруссией и Польшей не сможет оказать существенного влияния на поставки «параллельных» машин на российский рынок. Эксперт объяснил, что сейчас для этого используются и «другие схемы» привоза.

Аналогичного мнения придерживается президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Более того, он подчеркнул, что через Белоруссию в настоящее время практически ничего не завозится.

«Все сейчас едет через Грузию», — подчеркнул эксперт.

Представитель дилерской сети «Рольф» никакой опасности для поставок в Россию автомобилей из-за закрытия границ Польши и Белоруссии не видит. По его словам, в страну машины давно привозят по альтернативным маршрутам.

«Вся Европа сейчас идет через Турцию», — резюмировал он.

Иного мнения придерживается независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. В беседе с Autonews.ru он напомнил, что параллельный импорт предполагает ввоз продукции через третьи страны, минуя официальных дилеров. Теперь, когда граница закрыта, процесс доставки машин и запчастей может пройти с задержками и дополнительными логистическими трудностями.

«Особенно остро эта проблема встает перед теми компаниями, которые ранее использовали территорию Польши для транзита или хранения товара. Ограничение количества открытых пунктов пропуска значительно увеличивает время ожидания въезда и прохождения таможенного контроля», — заявил эксперт.

По его мнению, приостановка транспортного потока неизбежно приведет к росту цен на автомобили и комплектующие, особенно в регионах, зависящих от поставок из Европы. Параллельно увеличится нагрузка на другие маршруты поставок, такие как морские порты и железнодорожные пути, что также скажется на стоимости транспортировки.

«В долгосрочной перспективе подобные события могут привести к изменению маршрутов доставки и выбору альтернативных поставщиков, снижающих зависимость от транзитных стран вроде Польши», — добавил Тузов.

Особенно сложная ситуация может сложиться с импортом в Россию автомобильных запчастей. Во всяком случае, такого мнения придерживается источник Autonews.ru в руководстве одной из крупных автолизинговых компаний, пожелавший остаться анонимным. По его словам, основным последствием решения польских властей для автоиндустрии будет задержка поставок комплектующих. Он подчеркнул, что логистам придется выбирать альтернативные маршруты и обходные пути. Возможные варианты — через морские порты Санкт-Петербурга и Новороссийска.

«Хотя ситуация и создает определенные сложности, отрасль уже имеет готовые решения для минимизации негативных последствий. Однако окончательное влияние будет зависеть от длительности закрытия границы и реакции участников рынка на возникшие вызовы», — рассказал источник.

При этом он предупредил, что ценник на комплектующие в любом случае пойдет вверх. Однако корректировка стоимости будет очень незначительная.

«Дело в том, что почти все запчасти сейчас можно доставить из Китая», — заключил специалист.

Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    19-го сентября

    Если некоторые глупые головы закроют границы, полетим именно через Турцию, местная и эстонская логистика потеряет деньги очередной раз.

    7
    1

