Железные дороги Балтии «отключают» от Москвы: что это даст пассажирам?

Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

"Одним из направлений является программа "Free Rail", в рамках которой железные дороги отключатся от российской информационной системы и перейдут на европейскую, а также будут обмениваться информацией с западными партнерами. Сейчас мы активно работаем с Латвией и Эстонией, чтобы в следующем году у нас была единая система", - сказал Таминскас на заседании фракции партии консерваторов "Союз Отечеств"/Литовские христианские демократы на этой неделе.

Вице-министр транспорта и коммуникаций Юлиюс Глебов пояснил, что уже сформирована рабочая группа, в рамках которой представители различных ведомств - МИД, МВД, Литовских железных дорог - обсудят возможности развития железных дорог и то, какие системы использовать.

"Согласно нашим обязательствам перед Европейским союзом (ЕС), к середине следующего года мы должны подготовить исследование архитектуры железнодорожных сетей, которое должно ответить на вопрос о том, как будет развиваться железная дорога в Литве в дальнейшем: будет ли развиваться узкоколейная железная дорога европейского стандарта, ширококолейная или какой-то микс. Это исследование проводится по просьбе предприятия "Lietuvos gelezinkeliai"", - сказал вице-министр.

По его словам, цель состоит в том, чтобы Литва, Латвия и Эстония одновременно договорились о реструктуризации железнодорожной системы.

По словам Глебова, в настоящее время железнодорожное сообщение Литвы с восточными государствами отсутствует, поэтому Литва принципиально не использует российскую систему, но российский подвижной состав и локомотивы по-прежнему используются.

Глебов затруднился ответить, сколько будет стоить реализация таких планов, поскольку это будет зависеть от выбранной модели.

Группа LTG учредила программу "Free Rail" в 2023 году для снижения зависимости от недружественных соседей. Кроме того, программа направлена на интеграцию деловых отношений, технологий и информационных систем с Европой, что откроет больше возможностей для компаний, жителей и железнодорожной отрасли западных стран.

Как отмечает компания, в силу исторических обстоятельств железные дороги стран Балтии по-прежнему связаны с Москвой, а сообщение с третьими странами по-прежнему осуществляется в соответствии с правилами Совета по железнодорожному транспорту, базирующегося в России.

Программа реализуется поэтапно, поскольку необходимо учитывать транзит пассажиров и грузов в Калининград.

"В течение переходного периода LTG должна будет обеспечить поддержку двух моделей работы - соответствующей стандартам Европейского союза и другой, основанной на процедурах и правилах, установленных Советом по железнодорожному транспорту", - указала LTG.

LTG также стремится осуществлять все железнодорожные перевозки в Балтийском регионе в соответствии со стандартами ЕС. Подобный тестовый рейс был осуществлен транспортной компанией "LTG Cargo" через страны Балтии в порт Мууга в Эстонии в начале года.

Кроме того, ведется поиск альтернатив российской железнодорожной инфраструктуре и комплектующим для подвижного состава.

Министр транспорта отметил, что детали поездов и вагоны из восточных стран постепенно заменяются чешской и польской продукцией.

LTG планирует полностью интегрироваться в западноевропейскую транспортную систему к 2030 году.