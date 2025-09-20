Как не стать заложниками американских Visa и Mastercard: ЕС не хочет повторить судьбу отключенной России 1 1625

Дата публикации: 20.09.2025
Министры финансов Европейского Союза пытаются согласовать общую позицию по запуску цифрового евро – электронной валюты, которая может стать альтернативой доминирующим в мире американским системам Visa и Mastercard. Об этом пишет Reuters.

Дискуссии продолжаются уже шесть лет, но именно сейчас проект приобрел актуальность из-за стремления ЕС уменьшить зависимость от других стран в стратегических сферах – энергетике, финансах и обороне.

"Нам нужно продолжать работу с собственной системой цифровых платежей, чтобы уменьшить зависимость от других поставщиков", – заявил министр финансов Испании Карлос Куэрпо перед началом встречи в Копенгагене.

Несмотря на широкую политическую поддержку, Европарламент еще не принял необходимое законодательство.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) надеется, что все решения будут приняты в первой половине следующего года, после чего разработка может занять еще два с половиной-три года.

Цифровое евро должно выглядеть как электронный кошелек, гарантированный центральным банком. Это позволит проводить платежи онлайн без участия Visa, Mastercard или PayPal.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил, что создание цифровой валюты поможет усилить стратегическую автономию Европы и развить единую платежную систему для всего ЕС.

"Мы рассматриваем это как важный проект, как с точки зрения технологического развития, так и с точки зрения стратегической автономии ЕС", – сказал он.

Некоторые евродепутаты и банкиры высказывают опасения, что цифровое евро может забрать часть клиентов у коммерческих банков и создать риски, в частности массового "оттока" денег с банковских счетов.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
