Американский стартап научился делать протеиновые продукты из углекислого газа

Дата публикации: 21.09.2025
Осталось добавить к этому блюду чего-нибудь натурального.

Получается коричневый порошок, который ни видом, ни вкусом не похож на мясо.

Американский стартап Air Protein предлагает создавать протеиновые продукты из углекислого газа, которого более чем достаточно в атмосферных выбросах. Это возрождение и переосмысление старой разработки НАСА 60-х гг. прошлого века. Тогда в поисках решения для увеличения автономности космических полетов ученые наткнулись на микробов под названием «гидрогенотрофы», но дальше нескольких экспериментов дело не пошло.

Гидрогенотрофы интересны тем, что питаются углекислым газом – то есть, могут поглощать выдыхаемый космонавтами воздух. А продукт их жизнедеятельности – различные аминокислоты, которые являются «строительным материалом» для белков и мяса в целом. Получается, что микробы одновременно фильтруют воздух на космическом корабле и создают продукты питания.

В Air Protein разработали свой состав газовой смеси, где помимо углекислого газа есть еще и различные ферменты. После переработки ее микробами получается коричневый порошок, который ни видом, ни вкусом не похож на мясо. Зато может заменить его в рационе человека с достаточной эффективностью. Процесс изготовления порции занимает несколько дней и отличается символическими затратами энергии, да и прочих ресурсов тоже. В отличие от производства обычной говядины или курятины.

Авторы стартапа не скрывают, что намерены конкурировать с многочисленными проектами по созданию мяса из растений. Кроме того, это способ с пользой утилизировать многочисленные выбросы в атмосферу и накормить недорогим продуктом множество голодающих людей.

Ранее калифорнийская компания Impossible Foods стала первой, кому удалось представить на технологической выставке CES новинку из мира пищевой индустрии. Или же из области биохимии — с какой стороны посмотреть. Они создали «Impossible Burger 2.0» – следующее поколение веганских бургеров, в которых искусственное мясо почти неотличимо от настоящего.

Видео