Потребители тормозят развитие: население по-прежнему отказывается разогревать экономику Латвии

Бизнес
Дата публикации: 22.09.2025
BB.LV
Потребители тормозят развитие: население по-прежнему отказывается разогревать экономику Латвии
ФОТО: LETA

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в первом полугодии текущего года вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Что по этому поводу думают местные экономисты?

Агнесе Пуке, экономист:

– Данные по ВВП за второй квартал показывают скромный рост экономики по сравнению с предыдущим кварталом. Хотя это выглядит как «прорыв» на фоне показателей прошлых кварталов, однако особого энтузиазма тоже не вызывает. Различные данные, в том числе объем совокупных налоговых поступлений, наводят на мысль, что темпы роста экономики в прошлом и в этом году могли быть недооценены и, возможно, статистика их скорректирует.

В целом рост ВВП демонстрирует умеренность, однако его компоненты отражают весьма различную картину. Так, частное потребление уже некоторое время пребывает в вялом состоянии. Несмотря на рост доходов населения, реальные расходы не увеличиваются, а растут сбережения. Вместе с тем данные по платежным картам, показатели торговли и изменения в настроениях позволяют предположить, что фактический рост потребления выше, чем это отражено в статистике ВВП.

Дайнис Гашпуитис, экономист:

– Вопреки предыдущим прогнозам и ожидаемому потенциалу, рост частного потребления пробуксовывает — во втором квартале оно сократилось на 0,3%. Несмотря на уверенный рост реальной заработной платы, сдержанное настроение и инфляция продолжают ограничивать готовность тратить и заставляют пересматривать привычки.

Можно полагать, что определенную роль в снижении потребления сыграла и относительно прохладная погода. Однако потребление восстановится, на что указывает рост розничной торговли в июле. На это косвенно указывает и развитие отдельных сегментов, например, рынка недвижимости или покупка новых автомобилей.

Вклад в рост внесли и инвестиции, основанные как на поступлении средств из фондов ЕС, так и на увеличении объемов кредитования, что в значительной мере отражается в подъеме строительства. Здесь в ближайшие два года также можно ожидать дальнейшего позитивного развития. Увеличился и экспорт, умеренное восстановление которого происходит в соответствии с ожиданиями.

Среди отраслей больших сюрпризов нет: нисходящая динамика транзита в обозримом будущем сохранится, погодные условия также негативно повлияли на результаты сельского хозяйства. С оживлением потребления перспективнее будет выглядеть сектор коммерческих услуг.

Лива Зоргенфрея, экономист:

– Потребление домашних хозяйств во втором квартале оказалось ниже, чем год назад, и ему не удалось вырасти и по сравнению с началом года. Совокупное потребление тянет вниз потребление продуктов питания, которое, скорее всего, сдерживает резкий рост цен на продовольствие. Латвийская экономика уже долгое время страдает от слабого частного потребления, несмотря на то, что покупательная способность среднего работника восстановилась, заработная плата растет быстрее, чем инфляция, а рынок труда остается сильным. Также растут банковские депозиты, что свидетельствует о большей обеспеченности населения.

Расходы домашних хозяйств в ближайшие кварталы все же начнут расти быстрее, и позитивным сигналом в этом отношении стали июльские данные о достаточно резком подъеме розничной торговли.

Инвестиции во втором квартале выросли по сравнению со вторым кварталом прошлого года, однако обозначилось снижение относительно первого квартала. В целом в этом году инвестиции будут опорой экономики, в значительной степени благодаря фондам ЕС, проекту Rail Baltica и другим вложениям государственного сектора.

#экономика
Григорий Антонов
Оставить комментарий

(3)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    23-го сентября

    Бездари. У вас всегда виновны не вы!!!ВСЕ КТО УГОДНО-НО НЕ ВЫ....!!!!!!! ВЫ ЭКОНОМИКУ СВОИМИ ЖЕ РУКАМИ В ТААААКУЮ ЯМУ ЗАГНАЛИ.... ))))))))))))) АЗЫ ЭКОНОМИКИ... ПОЛНИМАЯ НАЛОГИ, ВЫ ПОНИДАЕТЕ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ..... ЧТО АВТОМАТИЧЕССКИ, ПОНИЖАЕТ ПОКУПАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ!!!!ВЫ БЫ ТАМ , ХОТЬ ПРЧИТАЛИ БЫ, ЧТО ДА КАК УСТРОЕНО!!!!))))))))))ЭТО АЗЫ ЭКОНОМИКИ.. ВЫ ЖЕ ДЕЛАЕТЕ, ВСЁ В ТОЧНОСТИ НАОБОРОТ!!!!! ТЕМ САМЫМ, УНИЧТОЖАЯ ВСЁ... ЭТО УТОПИЯ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ!!!!? И ПРОДОЛЖАЯ БРАТЬ ДЕНЬГИ В ДОЛГ, НА ВСЁ, ЧТО УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ НА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА-ЭТО ВСЁ РАВНО, ЧТО СЖЕЧЬ ИХ!!!! ВЫ В ОПЕ И ПОЛНОЙ....

    34
    1
  • OR
    Oskars Remders
    23-го сентября

    Kakie-takie zagotovki na zimu v iijune delaet nineshnij gorodskoj narod? Kvasit pomidori? Sushit jaica? Suhari?

    26
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го сентября

    июльские данные - В этом нет ничего удивительного, хотя для "таких" экономистов это приятная новость! Дело в том, что народ запасался урожаем и делал заготовки на зиму, вот от этого и возросла розничная торговля.

    71
    2
Читать все комментарии

