Латвия, как и остальная Европа, обязалась сократить объём бытовых отходов, отправляемых на свалки. Однако мы отстаём от поставленных целей, и за захоронение несортированных и непереработанных отходов приходится дорого платить. Для решения этой проблемы из европейских фондов выделено 20 миллионов евро на девять проектов. Одним из условий стало направление до 10% от суммы на информирование общества. Ассоциация рекламной отрасли указывает на странности в выборе получателей средств, сообщает передача Nekā personīga ( ТВ3 ).

В финансируемой ЕС и разработанной Минэкологии программе «Сортировка, переработка и утилизация отходов» предусмотрено 66 миллионов евро. В первом этапе было распределено 20 миллионов, и реализация проектов уже началась.

Европа договорилась увеличить объёмы переработки отходов, чтобы сократить то количество, которое ежедневно оказывается на свалках. Цель Латвии — перерабатывать не менее 65% бытовых отходов к 2035 году. Программа из фондов ЕС должна помочь достичь этой цели. В зависимости от размера предприятия, фонд покроет от 55 до 75% затрат на проекты по переработке отходов, остальное компании должны инвестировать сами.

«В этом этапе мы поддержали широкий спектр. Это может быть переработка строительных отходов, бытовых отходов, упаковки. Они создают и строят оборудование с дополнительной мощностью, как указано в их проектных заявках, в зависимости от того, с каким видом отходов работают», - рассказала директор департамента инвестиционной политики Минэкологии Светлана Сергеева.

После строительства заводов и установки оборудования компании должны будут доказать, что всё это действительно работает и работает с обещанной нагрузкой. Это означает, что должен быть достаточный объём конкретного типа отходов, чтобы загрузить производственные мощности. Для этого в проектах следовало предусмотреть информационные кампании.

Светлана Сергеева уточнила: «С сортировкой и раздельным сбором у нас всё идёт довольно медленно. Поэтому логично, что общество нужно информировать о возможности переработки таких отходов. [Nekā personīga: Это информирование общества — один из критериев, который вы оценивали?] Да. [NP: А как вы это оценивали?] По процентам, которые они готовы выделить на это. [NP: То есть чем больше процентов, тем больше баллов?] Да.»

В проектах следовало предусмотреть, что 5–10% от общей суммы пойдёт на информирование общества и рекламу. То есть из 20 миллионов — это от одного до двух миллионов евро европейских средств, не считая частного софинансирования.

Заявки оценивало Центральное агентство финансов и договоров (CFLA), а в комиссии участвовали также представители Минэкологии и Минклиматa. Получено 16 заявок, заключены договоры с девятью компаниями:

AS BAO (1 051 280): установка по переработке строительных отходов

ООО Metalekspo (1 754 300): установка по переработке электрических, электронных и металлических отходов

ООО Galangal (8 158 680): производство по переработке полимерных отходов

ООО Grāvējs (5 475 100): установка по переработке строительного мусора

ООО DGR Serviss (2 531 874): площадка для переработки строительного мусора

ООО ATR (1 522 748): установка по переработке строительных отходов

Хозяйство Daugava (567 476): установка по переработке строительных отходов

ООО Corvus Company (1 147 712): установка по переработке пластмассы

ООО 3R (7 387 528): производство по переработке шин

Пять из поддержанных проектов связаны с переработкой строительного мусора. Это значит, что каждый из них будет проводить собственную информационную и рекламную кампанию по одной и той же теме. Согласно базе данных Бюро по надзору за закупками, три из них уже выбрали исполнителей своих кампаний и заключили договоры на общую сумму в 600 тысяч евро.

«Они проводят закупку, ищут лучшего исполнителя, который сможет подготовить и реализовать общую концепцию. У разных проектов разные суммы — у одних больше, у других меньше», - уточнила директор департамента развития инфраструктуры CFLA Солита Домбровска.

DGR Serviss: ООО «DUE» — 177 464 евро

ATR: ООО «Esplanāde» — 94 988 евро

Grāvējs: ООО «Elephant Branding» — 335 000 евро

Самая крупная кампания предусмотрена для компании Grāvējs (ранее — ООО Demontāža). Это известная в отрасли фирма, выполнявшая заказы государства и самоуправлений. Согласно подписанному в июле договору, на публичность планируется потратить до 335 тысяч евро.

В тендере ООО Grāvējs выдвинуло к претендентам специфические требования: наличие опыта в создании как минимум двух сайтов и логотипов для строительных компаний, за последние три года — не менее 100 видеороликов, а также образование у руководителя проекта в области социологии или маркетинга. Это вызвало внимание рекламных компаний и профессиональной ассоциации.

«Это показалось нам подозрительным. Возможно, кто-то уже заранее знал, как будет составлен тендер. Победитель есть, но как он соответствует требованиям? Если посмотреть годовой отчёт — убедиться в этом невозможно. У компании нет сайта с работами или портфолио, число сотрудников — ноль, оборот — 7000 евро. Трудно представить, как за семь тысяч можно сделать сто видеороликов», - отметила руководитель Латвийской рекламной ассоциации Байба Лиепиня.

Победителем тендера стала компания ООО «Elephant Branding». Согласно годовому отчёту за прошлый год, у неё не было ни одного сотрудника. Владельцем является Кришьянис Папиньш. В 2022 году он участвовал в выборах в Сейм от политической силы «Apvienība Latvijai». Один из лидеров этого списка — бывший представитель партии «KPV LV» Марис Можвилло. Согласно поданным в ЦИК данным, у Папиньша есть степень бакалавра социологии. Компания зарегистрирована в дачном домике в Румбуле.

«Клиент хочет внести свой вклад в упорядочение отрасли. В Европе из общего потока отходов строительный мусор составляет 40%. В Латвии — около 20% или немного больше. Это значит, что примерно половина или чуть меньше просто буквально исчезает», - пояснил член правления ООО «Elephant Branding» Кришьянис Папиньш.

В письменном ответе фирма Grāvējs пояснила, что планирует создать перерабатывающее оборудование до конца 2026 года — то есть через чуть более года. Согласно срокам, утверждённым CFLA, информационная кампания должна быть проведена до февраля 2027 года, то есть в течение полутора лет.

«В течение двух лет планируем поэтапно реализовать всеобъемлющую информационную кампанию в пяти регионах, где будут построены новые перерабатывающие площадки. Кампания будет ориентирована как на местных жителей, так и на всё латвийское общество. Активности по информированию будут проходить на протяжении всего проекта», - рассказал председатель правления ООО Grāvējs Мартиньш Малниекс.

В рамках проекта планируется не только информировать общество о строительстве площадок и установке оборудования, но и способствовать пониманию важности сортировки отходов, изменениям в поведении и внедрению устойчивых привычек. Такие цели требуют не только общей компетенции в маркетинге, но и специфического понимания отрасли строительства, принципов циркулярной экономики, рисков экологической коммуникации и практик общественного информирования.

Компания создала сайт «Būvgružu akadēmija» (Академия строительного мусора) и одноимённую страницу в Facebook. В сотрудничестве с юристами разрабатываются поясняющие рекомендации по обращению со строительными отходами.

«В данном случае закупки проводятся по так называемым правилам Кабинета министров №104, где заказчиком выступает частная компания. Эти условия не столь специфичны — их можно интерпретировать и адаптировать под нужды заказчика», - пояснила Домбровска.

«Хорошо, что закупки проходят быстро и эффективно — это в интересах всех. Никому не хочется, чтобы всё затягивалось на полгода и пришлось проверять документы. Но главная проблема в том, что такие закупки по правилам Кабмина происходят непрозрачно», - указала Лиепиня.

Минэкологии и CFLA не установили измеримых целей для информационной кампании — например, какое количество людей она должна охватить.

Во втором и третьем раундах программы по сортировке отходов деньги смогут получить компании, занимающиеся их утилизацией. Однако требования направлять часть средств на рекламу и информирование общества в этих раундах больше не будет.