Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 403

Бизнес
Дата публикации: 23.09.2025
BB.LV
Институты ЕС - это и слабость, и сила.

Новым инструментом Брюсселя станет единая цифровая валюта.

В августе инфляция в еврозоне оказалась ниже ожидаемой — 2% в годовом выражении: ЕЦБ скорректировал данные. Ранее центробанк прогнозировал 2,1%. Отмечается, что это уже стабильный уровень: в июне и июле инфляция составляла те же 2%.

В отдельных секторах рост, очевидно, был больше, но и там темпы роста несколько снижаются. Так, в августе цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 3,2% (по сравнению с 3,3% в июле), а на услуги — на 3,1% (в июле 3,2%).

Показатель в 2% соответствует целевому уровню, установленному ЕЦБ, и после публикации обновлённых данных Банк решил сохранить ключевую ставку на уровне 2%: это самый низкий показатель более чем за два года.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард объявила, что «процесс дезинфляции завершился».

Ситуация в еврозоне, по её мнению, хорошая, рынок труда устойчив, прогноз по инфляции стабилен, а прогноз роста за этот год пересмотрен в сторону повышения.

На этом фоне министры финансов Европейский союз пришли к принципиальному соглашению о том, как установить ограничения на цифровые активы евро и сколько людей смогут хранить будущую цифровую валюту центрального банка ЕС (CBDC).

Это соглашение, которое было обнародовано после Еврогруппа Встреча в Копенгагене позволяет установить ограничения на количество цифрового евро, которым может владеть человек. Это приближает ЕС к фактическому введению этой валюты.

Министры согласовали порядок установления этих ограничений, но пока не определили точные суммы, которые будут ограничены. Люди считают, что это решение имеет решающее значение для устранения опасений по поводу финансовой стабильности и того, как это повлияет на конкуренцию между коммерческими банками во всех странах-членах.

