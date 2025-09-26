Деньги нужны... Swedbank вошёл во вкус и повысил плату на кредитные карточки 4 1408

Бизнес
Дата публикации: 26.09.2025
grani.lv
Изображение к статье: Деньги нужны... Swedbank вошёл во вкус и повысил плату на кредитные карточки

С 1 декабря вступят в силу новые тарифы на кредитную карту Swedbank с фиксированным платежом — ежемесячная плата составит 2.50 евро. Шаг предсказуемый и, явно, не последний, пишут Grani.

Клиенты Swedbank в социальных сетях жалуются на новую политику банка. Не успели они опомниться от внезапных ограничений по снятию наличных в банкоматах Латвии (до 750 евро в день), как свежая неприятность. Обладателям кредитных карт Swedbank придётся с 1 декабря платить больше: по 2.50 евро в месяц.

Клиенты банка называют это «настоящим грабежом» и «провокацией».

«Теперь взялись за клиентов кредитных карт, а это зачастую очень небогатые жители страны. Даже сосед пользуется лимитом кредитной карты чтобы закупить дрова на зиму, ведь они дорогие, и с суммы платит банку 24%, то есть, пятую часть, но банку похоже этого показалось мало, - пишет Анна в соцсети Facebook. И напоминает, что пару лет назад отменили скидку для дебетных карт пенсионеров. Руководство своего банка она называет не иначе, как «жадными и беспринципными шведскими ростовщиками», которых «волнуют только прибыли».

Другие клиенты считают то же самое. «Охренели вконец. Они и так зарабатывают на ростовщическом проценте с кредитных карт, а ставки по потребительским кредитам у нас в разы выше чем во Франции, Германии, Австрии. Так теперь решили получать еще и с абонентской платы. А это, секундочку, дополнительные 30 евро с носа и без того небогатых жителей», - выплёскивает свое негодование Мария.

Но ведь всё это было предсказано заранее. После того как в Латвии для банков ввели солидарный взнос, позволяющий государству отщипнуть немного от их сверхприбылей, латвийские СМИ пестрели прогнозами: банки отыграются на клиентах. Взвинтят им цены на свои услуги — и все равно останутся при своих барышах.

Именно это сейчас и происходит. Только в первом квартале этого года банки выплатили государству в виде солидарного взноса более 30 миллионов евро. Пришли, естественно, в скверное расположение духа, выждали чуток, чтобы не было прямой связи — и теперь начинают трясти кошельки своих клиентов.

Но уходить из одного банка в другой бесполезно: рано или поздно примеру Swedbank последуют все его латвийские коллеги. Поэтому остаётся только философски смириться. В природе происходит круговорот воды (сколько испаряется, столько и прольётся обратно в виде осадков), а в банках — круговорот денег: сколько забрало у них государство, крича о нуждах налогоплательщиков, столько банки из этих налогоплательщиков и вытянут в свою кубышку обратно…

#банки #тарифы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
