Несмотря на то, что немецкий оборонный гигант Rheinmetall обещает построить завод крупнокалиберных боеприпасов в Латвии, Эстония решила отклонить предложение компании по строительству аналогичного производства на своей территории, сообщает ERR.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур пояснил, что ключевым отличием эстонского подхода является отказ от использования денег налогоплательщиков для привлечения иностранных инвесторов.

В отличие от Латвии, которая взяла на себя обязательства по государственным инвестициям и обратному выкупу продукции, Эстония требует от инвестора полного самофинансирования.

"Мы же сейчас исходим из того принципа, что инвестор или производитель, который сюда придет, делает эти инвестиции сам, и деньги налогоплательщиков здесь не используются", – отметил Певкур, подчеркивая, что для правительства "все производители равны".

Как сообщал bb.lv, в четверг премьер ЛР Эвика Силиня летала в Германию, чтобы подписать меморандум о создании в Латвии производства боеприпасов военно-промышленной компании Rheinmetall. Силиня назвала подписание меморандума «историческим моментом».