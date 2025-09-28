Члены правлений и советов государственных предприятий и их дочерних компаний в 2023 году получили в виде вознаграждений около 20 миллионов евро, а в 2024 году эта сумма выросла уже до примерно 24 миллионов евро, свидетельствуют расчёты TV3.

Государству принадлежат 70 предприятий, у которых есть и дочерние компании. У каждого из них есть правление, а у многих — также совет. При расчёте вознаграждений членов правлений и советов используется средняя зарплата по стране. В небольшом государственном предприятии зарплата председателя правления может быть в пять раз выше средней, а в крупном — коэффициент достигает 10.

Примером приводится государственное АО «Latvijas dzelzceļš» (LDz), который объявил о планах объединить несколько компаний концерна. В концерне шесть предприятий, и у четырёх из них есть советы. Только на зарплаты членов правлений и советов LDz и его дочерние предприятия в 2024 году потратили около 1,4 миллиона евро.

Малоизвестная компания «LatRailNet» полностью принадлежит LDz, но в ней есть совет из трёх человек. При обороте в 1,5 миллиона евро в прошлом году на зарплаты правления и совета ушло 180 тысяч евро.

Член совета Госконтроля Инга Вилка в эфире признала: «Иногда создаётся впечатление, что многочисленные мелкие дочерние предприятия обеспечивают элите наличие хорошо оплачиваемых должностей».

Ладно бы, топ-менеджеры получали супер-зарплаты из прибыли руководимых ими компаний. Но нет! Значительная часть госкомпаний дотируется из бюджета. Например, в 2023 году на поддержку капитальных обществ было потрачено более миллиарда евро, в то время как дивидендов в госбюджет они перечислили лишь 355 миллионов евро. При этом львиную долю дивидендов обеспечивают предприятия, не получающие дотаций.

Наиболее существенные дотации направляются больницам, железнодорожным компаниям, общественным медиа и таким учреждениям, как Финансовый институт развития Altum, а также «Valsts nekustamie īpašumi», отвечающему за строительство и управление госимуществом.

В то же время крупнейшие дивиденды в бюджет страны обеспечивают AS «Latvenergo» и VAS «Latvijas Valsts meži», которые практически не получают дотаций.

Передача подчёркивает, что, например, концерну LDz в 2023 году была выделена дотация в размере 74 миллионов евро. Между тем его убытки достигли 3,231 миллиона евро.