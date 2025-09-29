В своих усилиях заставить Венгрию и Словакию перейти на закупки нероссийской нефти Еврокомиссия воспользовалась поддержкой Дональда Трампа. Президент США около двух недель назад призвал европейские страны прекратить приобретать энергоресурсы у России и повторил свое требования во вторник на Генеральной ассамблее ООН. «Трамп абсолютно прав», – ответила на это председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Чтобы положить конец импорту российской нефти, Брюссель, по словам фон дер Ляйен, намерен ввести пошлины на поставки в Венгрию и Словакию. «Мы хотим избавиться от остатков нефти и газа, поступающих из России в Европейский союз», – сказала она. На вопрос журналистки, когда могут быть прекращены закупки нефти, Фон дер Ляйен ответила: «Мы хотим сделать это раньше, до конца года. Сейчас предложены санкции, члены ЕС должны их одобрить». Летом Еврокомиссия обнародовала план по постепенному отказу от российских энергоресурсов к концу 2027 года, но на прошлой неделе перенесла срок эмбарго на СПГ на год вперед.

По словам фон дер Ляйен, они с Трампом «согласились с необходимостью сократить доходы России от ископаемого топлива, причем быстро… потому что каждый платеж идет на войну Путина». Выступая на Генассамблее, Трамп сказал про Европу: «Они покупают нефть и газ у России, одновременно воюя с ней... Они финансируют войну против себя… Они должны немедленно прекратить закупки всех энергоносителей у России».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто накануне заявил в кулуарах Генассамблеи, что для замены российских углеводородов другими поставками нет физической инфраструктуры, поэтому страна не прекратит их приобретать. Требующих отказаться от сотрудничества с «Газпромом» европейских чиновников он назвал «фанатиками», с которыми «совершенно невозможно вести рациональный диалог, основанный на фактах и здравом смысле».

Поставки российской нефти в ЕС упали с довоенных 26% от совокупного нефтяного импорта до 3% в результате введенного в декабре 2022 года эмбарго. Единственными покупателями остаются Венгрия и Словакия, которые выторговали себе исключение из-за проблем с замещением поставок. После чего Венгрия увеличила долю российского сырья с 61% в 2021 году до 86% в 2024-м, по данным Центра исследования энергетики и чистого воздуха. Зависимость Словакии остается почти 100%-ной.

Поставки российского газа в ЕС составили в 2024 году около 55 000 000 000 кубометров, что почти втрое меньше, чем в довоенном 2021 году. Его доля в газовом импорте ЕС сократилась за этот же период с 42% до 19% (около 11% приходится на трубопроводный газ и 8% – на СПГ).