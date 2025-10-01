Результаты исследования местного банка показывают, что оптимизм на рынке труда в отношении роста зарплат в странах Балтии заметно снижается.

Если еще в мае в Эстонии 11% опрошенных надеялись, что их зарплата в ближайшие месяцы вырастет, то теперь таких стало почти вдвое меньше – лишь 6%.

Согласно проведенному в августе опросу, роста зарплаты в течение трех месяцев ожидают только 6% жителей Эстонии. Для сравнения: первом квартале этот показатель составлял 11%, во втором – 10%. Одновременно 10% жителей Эстонии опасаются снижения доходов.

Таким образом, Эстония стала единственной страной Балтии, где людей, ожидающих роста зарплаты, меньше, чем тех, кто боится ее снижения.

В Латвии ожидания по зарплате остаются более стабильными: 12% верят в ее рост, 8% – в снижение. В Литве 15% респондентов ожидают скорого повышения зарплаты, а лишь 6% в – ее сокращение. Однако и там число оптимистов находится на годовом минимуме.

Банкир Эдвард Ребане отметил, что тенденция вызывает тревогу. «Мы видим все больше признаков того, что рынок труда в странах Балтии в части роста зарплат остывает – такого не происходило уже давно. В Эстонии ситуация особенно сдержанная: это единственная страна, где баланс ожиданий по зарплатам отрицательный. На оценки эстонских работников влияют и недавние налоговые повышения, которые заставляют работодателей проявлять осторожность в том, что касается роста зарплат»,- отметил Ребане.