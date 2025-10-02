Baltijas balss logotype
Банки гонят обратно в провинцию. Кто заплатит? 0 240

Бизнес
Дата публикации: 02.10.2025
LETA
Изображение к статье: Банки гонят обратно в провинцию. Кто заплатит?

С будущего года кредитные учреждения будут обязаны активнее присутствовать в регионах Латвии. По информации Latvijas Banka, планируется открытие примерно 20 новых точек обслуживания клиентов — как постоянных, так и альтернативных. Сообщается, что «это необходимо для того, чтобы жители регионов имели равный доступ к финансовым услугам, а банки не ограничивались только крупнейшими городами».

Обязательное расширение коснется таких центров самоуправлений, как Бауcка, Талси, Мадона, Лимбажи, Кулдига, Салдус, Краслава, Балви, Прейли, Алуксне, Ливаны и Валка. В этих местах кредитные учреждения должны будут обеспечить либо стационарные филиалы, либо иные формы обслуживания.

В малых самоуправлениях допускаются альтернативные решения: мобильные пункты обслуживания, сотрудничество с аутсорсинговыми компаниями, доставка документов и инструментов клиенту курьером или через пакоматы.

Такие изменения связаны с тем, что многие жители регионов сталкиваются с трудностями при получении финансовых услуг. Latvijas Banka отмечает, что новые правила позволят повысить финансовую доступность, особенно для пожилых людей и тех, кто не использует цифровые сервисы.

Вместе с тем кредитные учреждения смогут просить освобождение от обязательств, если смогут доказать, что их клиенты в конкретном регионе активно используют интернет-банкинг и цифровые идентификационные решения.

Первый отчет о том, как выполняются новые требования, Latvijas Banka представит Сейму в 2028 году.

Напомним, что в свое время банки начали эвакуацию своих филиалов и даже бакноматов из регионов, ссылаясь на их нерентабельность ввиуду уменьшения числа клиентов. Вряд ли в будущем они станут рентабельнее. Значит заплатят за их содержание клиенты-жители больших городов...

#банки #регионы латвии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
