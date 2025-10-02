Американский предприниматель и инвестор Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $500 млрд. Об этом пишет Forbes.

Для сравнения: расходы консолидированного бюджета государства Латвия на 2025 год составляют 17,093 миллиарда евро (20 млрд долларов США).

Таким образом богатства одного человека хватило бы, чтобы четверть века оплачивать расходы Латвийской Республики.

Росту состояния Маска способствовали акции Tesla, которые в среду, 1 октября, подорожали почти на 4%, добавив ему $9,3 млрд. Стоимость компании сейчас лишь на 10% ниже исторического максимума, а доля Маска в Tesla оценивается в $191 млрд.

Большой вклад вносит и SpaceX, стоимость которой в августе выросла до $400 млрд. Маску принадлежит около 42% акций компании на сумму $168 млрд. Еще около $60 млрд он контролирует через свою компанию xAI Holdings, созданную после слияния искусственного интеллекта xAI с соцсетью X (Twitter).

Еще в 2020 году состояние Маска составляло $24,6 млрд. Уже через год он стал самым богатым человеком мира: в 2021 году пересек отметку в $200 млрд.

По оценкам Forbes, если темпы роста сохранятся, Маск может стать первым триллионером мира к 2033 году.