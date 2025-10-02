В четверг, 9 октября, по всей Европе вступит в силу требование, согласно которому до начала исполнения платежа плательщик — финансовое учреждение — обязан провести проверку соответствия имени или названия получателя и номера счёта, сообщили агентству LETA представители Банка Латвии.

Проверка соответствия имени и номера счёта является дополнительным элементом безопасности, цель которого — обеспечить, чтобы плательщик до подтверждения исполнения платежа получил информационное уведомление о результатах проверки соответствия, тем самым снижая риск мошенничества и ошибок. Этот процесс должен занимать не более пяти секунд.

Полученное уведомление о соответствии не будет влиять на право плательщика выполнить платёж по изначально введённым данным получателя. Решение о выполнении или невыполнении перевода в случае несоответствия остаётся на ответственности самого плательщика.

Проверку соответствия имени и номера счёта обязаны проводить поставщики платёжных услуг до авторизации платежа со стороны плательщика. Она включает проверку соответствия между указанным номером банковского счёта получателя (IBAN) и именем, названием или другим идентификатором, например, регистрационным номером плательщика НДС или идентификатором юридического лица (LEI).

Проверка будет осуществляться перед каждым платёжным поручением, даже если переводы совершаются одному и тому же получателю многократно или повторяются в виде обычного кредитного перевода после отказа в исполнении мгновенного платежа. Однако она не будет проводиться в случаях, когда плательщик не является инициатором реквизитов получателя (например, когда номер счёта и имя получателя получены из реестра телефонных номеров и банковских счетов).

В Банке Латвии поясняют, что внедрение этой проверки повысит безопасность и снизит риск мошенничества, особенно в случаях, когда мошенники изменяют реквизиты в счёте и указывают знакомое плательщику имя получателя, но подменяют номер счёта на свой.

Это требование будет распространяться на внутрибанковские переводы, традиционные переводы клиентам других банков и мгновенные платежи.

Банк Латвии — один из двух центральных банков еврозоны, предоставляющий сервис проверки соответствия имени или названия получателя указанному номеру счёта (IBAN) и, начиная с 5 октября 2025 года, обеспечит доступ к своей платформе мгновенной проверки также заинтересованным поставщикам платёжных услуг из других европейских стран. Латвийские финансовые учреждения смогут самостоятельно выбирать поставщика сервиса верификации платежей.