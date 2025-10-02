Baltijas balss logotype
Магазины отказываются, а производители не успевают - развернулась битва за яйца 4 263

Бизнес
Дата публикации: 02.10.2025
LETA
Изображение к статье: Магазины отказываются, а производители не успевают - развернулась битва за яйца

В редком единодушии депутаты коалиции и оппозиции предложили отказаться от содержания кур в клетках, пишет Ir. Однако предприниматели предупреждают: вырастет импорт дешевых яиц!

В Латвии до сих пор примерно 60% из более чем 4 млн несушек содержатся в клетках. Но яйца, снесенные в клетках, дешевле, и именно цена является главным критерием выбора для большинства покупателей. Поэтому птицеводческая отрасль возражает против идеи полного запрета на содержание в Латвии кур-несушек в клетках.

Но инициативу поддерживают политики: в Сейм внесен законопроект, предусматривающий за пять лет отказаться от содержания несушек в клетках. Его подписали представители как правящих, так и оппозиционных партий: Андрис Шуваев и Лейла Расима ("Прогрессивные"), Янис Патмалниекс ("Новое Единство"), Андрис Кулбергс ("Объединенный список") и Рамона Петравича ("Латвия на первом месте"). Однако законопроект пока застрял в комиссии Сейма по народному хозяйству, которая не передала его на пленарное заседание, предварительно запросив дополнительные данные у Министерства земледелия.

Организация "Dzīvnieku brīvība" ("Свобода животных") недоумевает, почему в комиссии возникло сопротивление поправкам, так как до сих пор казалось, что отрасль и сама готовится к таким переменам даже без закона.

Лидером рынка является компания "Balticovo", которая вложила более 100 млн евро в строительство новых курятников. В них содержится около 2 млн кур - половина всех несушек этой компании. По данным предприятия, себестоимость яиц после перехода возрастает примерно на 20%. По оптимистичному сценарию старые птичники с клетками планируется переоборудовать к 2027 году. Поэтому компания выражает поддержку законопроекту, если будут предусмотрены компенсации для облегчения перехода.

"Balticovo" производит примерно 80% яиц в Латвии, примерно 15% рынка принадлежит Алуксненской птицефабрике. Эта компания также взяла на себя обязательство отказаться от содержания кур в клетках, в которых сейчас еще находится примерно пятая часть птиц. В следующем году фабрика построит новые курятники, сократив показатель содержания в клетках до 15%. Но точные сроки полного отказа от клеток компания пока назвать не может и поправки в закон не поддерживает, так как срок перехода слишком короткий, а механизма компенсаций нет.

В итоге пострадают жители.

Закон запретит в Латвии содержать кур в клетках, но не запретит продажу яиц, снесенных в клетках. Это значит, что полки магазинов будут заполняться яйцами из третьих стран, к которым не применяются столь строгие стандарты качества, отмечает компания.

#яйца
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    2-го октября

    Какой з@лупы дело как производитель получает продукт? Не на почётную пенсию же этих курей держат. Тупо з@мочат на мясо и прочее, что можно с прибылью выдрать из остатков. И всё. Не болеют. Заразу не разносят. И это всё, что должно з@лупать госведомства, которым, мразям, эти производители налоги несут на проком их жирных мягких срак (вот кого надо на мясо).

    2
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    2-го октября

    проком-прокорм

    1
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    2-го октября

    Источник белка для бедных- яйца, превращаются в золотые. Чем дороже тем выгоднее для продавца и государства, но не покупателя.

    4
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го октября

    ...Эстония. Реально и каждый день. С Нового года десяток яиц "реально" подорожал. Было 1,55€, теперь 1,57€. Привет Baltocova".

    16
    1
Читать все комментарии

