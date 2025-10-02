Baltijas balss logotype
Марафон Rail Baltica: пока Литва и Эстония мчатся вперед, Латвия плетется в хвосте 0 169

Бизнес
Дата публикации: 02.10.2025
LETA
Изображение к статье: Марафон Rail Baltica: пока Литва и Эстония мчатся вперед, Латвия плетется в хвосте
ФОТО: LETA

Латвия до сих пор привлекла к реализации проекта "Rail Baltica" на 100 млн больше, чем Литва. Однако южные соседи уже строят трассу, в то время как мы потратились на грандиозные здания вокзалов, пишет Ir.

В Литве проекты готовы уже для большей части маршрута, финансирование обеспечено почти на половину насыпи для железной дороги и третью часть от общего объема рельсов. В Латвии - лишь примерно на четверть насыпи. Без рельсов.

В понедельник утром в Музее энергетики и технологий в центре Вильнюса мерцали голубые огни и звучала громкая музыка. В праздничной атмосфере с эффектным представлением отмечалось подписание договора по электрификации "Rail Baltica". Электрификация обойдется почти в миллиард евро. Пока что финансирование ЕС привлечено только на общий проект.

На детализированный технический проект Латвия и Литва надеются получить средства в следующих раундах европейского финансирования, а Эстония решила финансировать его собственными средствами, рассказывает председатель правления ответственного за внедрение "Rail Baltica" совместного предприятия "RB Rail" Марко Кивила.

Планы электрификации подтверждают характерную тенденцию: Литва и Эстония планируют быть готовы к этим строительным работам уже в 2028 году, тогда как Латвия - только в 2029-м.

"Мы решили начать с крупных вокзалов в центре Риги и у аэропорта, это сложные проекты, - объясняет член правления национального исполнителя проекта "Eiropas dzelzceļa līnijas" Янис Наглис. - Теперь мы переключим внимание на основную линию".

На крупные станции ушла и большая часть финансирования. Из привлеченных 1,6 млрд евро на строительство основной трассы у нас осталась лишь треть - 566 млн. Литва в строительстве трассы обогнала Латвию, признает Наглис. Тем не менее, по его словам, в Латвии нанятая компания "E.R.B. Rail JV PS", обладающая крупнейшими мощностями, сможет вести работы сразу в нескольких местах, как только будут деньги.

Тем временем Литва (и также Эстония) разделила основную трассу на несколько участков. На 114-километровом отрезке от Каунаса до Паневежиса проведено 11 конкурсов на строительство, рассказывает замминистра транспорта Литвы Юлиус Глебовас. На 47 километрах уже ведутся строительные работы.

#rail baltica
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
